Трамп готов проявить разумный подход в переговорах с Китаем, заявил Вэнс - 12.10.2025, ПРАЙМ
Трамп готов проявить разумный подход в переговорах с Китаем, заявил Вэнс
2025-10-12T18:11+0300
2025-10-12T18:15+0300
ВАШИНГТОН, 12 окт — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп готов проявить "разумный подход" в торговых переговорах с Китаем, если Пекин будет действовать аналогичным образом, заявил в воскресенье вице-президент Джей Ди Вэнс. "Президент США располагает гораздо большим числом инструментов давления, чем Китайская Народная Республика. Однако, если Пекин будет готов вести себя разумно, президент Дональд Трамп всегда готов быть разумным переговорщиком", — сказал Вэнс в интервью телеканалу Fox News. В пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что с 1 ноября или раньше США введут пошлину в размере 100% на товары из Китая сверх текущего уровня, объяснив это "агрессивной позицией" Китайской Народной Республики в сфере торговли.
18:11 12.10.2025 (обновлено: 18:15 12.10.2025)
 
© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкДональд Трамп
Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
ВАШИНГТОН, 12 окт — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп готов проявить "разумный подход" в торговых переговорах с Китаем, если Пекин будет действовать аналогичным образом, заявил в воскресенье вице-президент Джей Ди Вэнс.
"Президент США располагает гораздо большим числом инструментов давления, чем Китайская Народная Республика. Однако, если Пекин будет готов вести себя разумно, президент Дональд Трамп всегда готов быть разумным переговорщиком", — сказал Вэнс в интервью телеканалу Fox News.
В пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что с 1 ноября или раньше США введут пошлину в размере 100% на товары из Китая сверх текущего уровня, объяснив это "агрессивной позицией" Китайской Народной Республики в сфере торговли.
Джей Ди Вэнс - ПРАЙМ, 1920, 12.10.2025
Вэнс: скоро станет ясно, хочет ли Китай начать торговую войну с США
17:42
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАКИТАЙПекинДональд ТрампДжей Ди Вэнс
 
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
