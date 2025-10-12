https://1prime.ru/20251012/tramp-863438044.html
Трамп готов проявить разумный подход в переговорах с Китаем, заявил Вэнс
ВАШИНГТОН, 12 окт — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп готов проявить "разумный подход" в торговых переговорах с Китаем, если Пекин будет действовать аналогичным образом, заявил в воскресенье вице-президент Джей Ди Вэнс. "Президент США располагает гораздо большим числом инструментов давления, чем Китайская Народная Республика. Однако, если Пекин будет готов вести себя разумно, президент Дональд Трамп всегда готов быть разумным переговорщиком", — сказал Вэнс в интервью телеканалу Fox News. В пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что с 1 ноября или раньше США введут пошлину в размере 100% на товары из Китая сверх текущего уровня, объяснив это "агрессивной позицией" Китайской Народной Республики в сфере торговли.
