https://1prime.ru/20251012/tramp-863440177.html

Трамп заявил, что США не хотят навредить Китаю

Трамп заявил, что США не хотят навредить Китаю - 12.10.2025, ПРАЙМ

Трамп заявил, что США не хотят навредить Китаю

Президент США Дональд Трамп заявил на фоне нового торгового конфликта с Пекином, что всё будет хорошо, а также что США не стремятся причинять вред Китаю. | 12.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-12T20:09+0300

2025-10-12T20:09+0300

2025-10-12T20:09+0300

политика

мировая экономика

китай

сша

пекин

дональд трамп

си цзиньпин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/13/855053378_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_8754bbad02dfa93bb01dc0d2e48dd0cd.jpg

ВАШИНГТОН, 12 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил на фоне нового торгового конфликта с Пекином, что всё будет хорошо, а также что США не стремятся причинять вред Китаю. "Не беспокойтесь о Китае, всё будет хорошо!.. Он (председатель КНР Си Цзиньпин - ред.) не хочет (экономической - ред.) депрессии для своей страны — и я тоже. США хотят помочь Китаю, а не навредить ему", — написал Трамп в соцсети Truth Social.

https://1prime.ru/20251012/kitay-863439553.html

китай

сша

пекин

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, китай, сша, пекин, дональд трамп, си цзиньпин