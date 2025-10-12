https://1prime.ru/20251012/tramp-863440177.html
Трамп заявил, что США не хотят навредить Китаю
Трамп заявил, что США не хотят навредить Китаю
ВАШИНГТОН, 12 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил на фоне нового торгового конфликта с Пекином, что всё будет хорошо, а также что США не стремятся причинять вред Китаю. "Не беспокойтесь о Китае, всё будет хорошо!.. Он (председатель КНР Си Цзиньпин - ред.) не хочет (экономической - ред.) депрессии для своей страны — и я тоже. США хотят помочь Китаю, а не навредить ему", — написал Трамп в соцсети Truth Social.
