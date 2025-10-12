Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп заявил, что США не хотят навредить Китаю - 12.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20251012/tramp-863440177.html
Трамп заявил, что США не хотят навредить Китаю
Трамп заявил, что США не хотят навредить Китаю - 12.10.2025, ПРАЙМ
Трамп заявил, что США не хотят навредить Китаю
Президент США Дональд Трамп заявил на фоне нового торгового конфликта с Пекином, что всё будет хорошо, а также что США не стремятся причинять вред Китаю. | 12.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-12T20:09+0300
2025-10-12T20:09+0300
политика
мировая экономика
китай
сша
пекин
дональд трамп
си цзиньпин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/13/855053378_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_8754bbad02dfa93bb01dc0d2e48dd0cd.jpg
ВАШИНГТОН, 12 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил на фоне нового торгового конфликта с Пекином, что всё будет хорошо, а также что США не стремятся причинять вред Китаю. "Не беспокойтесь о Китае, всё будет хорошо!.. Он (председатель КНР Си Цзиньпин - ред.) не хочет (экономической - ред.) депрессии для своей страны — и я тоже. США хотят помочь Китаю, а не навредить ему", — написал Трамп в соцсети Truth Social.
https://1prime.ru/20251012/kitay-863439553.html
китай
сша
пекин
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/13/855053378_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_84800a305fbfdf9a75224f1504f680d4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, китай, сша, пекин, дональд трамп, си цзиньпин
Политика, Мировая экономика, КИТАЙ, США, Пекин, Дональд Трамп, Си Цзиньпин
20:09 12.10.2025
 
Трамп заявил, что США не хотят навредить Китаю

Трамп: США хотят помочь Китаю, а не навредить ему

© Фото : Official White House Photo by Daniel TorokДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 12.10.2025
Дональд Трамп. Архивное фото
© Фото : Official White House Photo by Daniel Torok
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 12 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил на фоне нового торгового конфликта с Пекином, что всё будет хорошо, а также что США не стремятся причинять вред Китаю.
"Не беспокойтесь о Китае, всё будет хорошо!.. Он (председатель КНР Си Цзиньпин - ред.) не хочет (экономической - ред.) депрессии для своей страны — и я тоже. США хотят помочь Китаю, а не навредить ему", — написал Трамп в соцсети Truth Social.
Дональд Трамп и Си Цзиньпин - ПРАЙМ, 1920, 12.10.2025
В США заявили, что у Китая есть пути для выхода из напряженных отношений
19:42
 
ПолитикаМировая экономикаКИТАЙСШАПекинДональд ТрампСи Цзиньпин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала