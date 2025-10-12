https://1prime.ru/20251012/tsb-863439147.html

Банк России назвал причину отмены голосования за новый дизайн купюры

Банк России назвал причину отмены голосования за новый дизайн купюры - 12.10.2025, ПРАЙМ

Банк России назвал причину отмены голосования за новый дизайн купюры

Множество попыток техническими средствами увеличить голоса за ряд вариантов дизайна купюры в 500 рублей делают невозможным объективное подведение итогов,... | 12.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-12T19:29+0300

2025-10-12T19:29+0300

2025-10-12T19:41+0300

банк россии

финансы

россия

банк россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/18/859874004_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_138097f2d9c00efca4ef5360545b2c00.jpg

МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Множество попыток техническими средствами увеличить голоса за ряд вариантов дизайна купюры в 500 рублей делают невозможным объективное подведение итогов, сообщает Банк России.В воскресенье Банк России принял решение отменить голосование по выбору символов для новой банкноты, новые даты голосования по символам для новой купюры в 500 рублей будут объявлены дополнительно."Мы столкнулись с большим количеством попыток техническими средствами увеличить количество голосов за некоторые объекты. Это не позволит подвести объективные итоги голосования", - говорится в сообщении.Отмечается, что новые даты голосования будут объявлены дополнительно, а перечень символов для голосования сохранится."По результатам анализа всех каналов голосования мы предложим новые условия, которые исключат возможность недобросовестных действий", - подытожил регулятор.

https://1prime.ru/20250924/zarplata-862672799.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, банк россия