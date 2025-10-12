Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Банк России назвал причину отмены голосования за новый дизайн купюры
Здание ЦБ РФ
Банк России назвал причину отмены голосования за новый дизайн купюры
Банк России назвал причину отмены голосования за новый дизайн купюры - 12.10.2025, ПРАЙМ
Банк России назвал причину отмены голосования за новый дизайн купюры
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Множество попыток техническими средствами увеличить голоса за ряд вариантов дизайна купюры в 500 рублей делают невозможным объективное подведение итогов, сообщает Банк России.В воскресенье Банк России принял решение отменить голосование по выбору символов для новой банкноты, новые даты голосования по символам для новой купюры в 500 рублей будут объявлены дополнительно."Мы столкнулись с большим количеством попыток техническими средствами увеличить количество голосов за некоторые объекты. Это не позволит подвести объективные итоги голосования", - говорится в сообщении.Отмечается, что новые даты голосования будут объявлены дополнительно, а перечень символов для голосования сохранится."По результатам анализа всех каналов голосования мы предложим новые условия, которые исключат возможность недобросовестных действий", - подытожил регулятор.
финансы, россия, банк россия
Банк России, Финансы, РОССИЯ, банк Россия
19:29 12.10.2025 (обновлено: 19:41 12.10.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Множество попыток техническими средствами увеличить голоса за ряд вариантов дизайна купюры в 500 рублей делают невозможным объективное подведение итогов, сообщает Банк России.
В воскресенье Банк России принял решение отменить голосование по выбору символов для новой банкноты, новые даты голосования по символам для новой купюры в 500 рублей будут объявлены дополнительно.
"Мы столкнулись с большим количеством попыток техническими средствами увеличить количество голосов за некоторые объекты. Это не позволит подвести объективные итоги голосования", - говорится в сообщении.
Отмечается, что новые даты голосования будут объявлены дополнительно, а перечень символов для голосования сохранится.
"По результатам анализа всех каналов голосования мы предложим новые условия, которые исключат возможность недобросовестных действий", - подытожил регулятор.
Россиянам объяснили, как можно получить зарплату в цифровых рублях
24 сентября, 02:02
 
