Ушаков назвал договоренности Путина и Трампа в Анкоридже путеводной звездой - 12.10.2025, ПРАЙМ
Ушаков назвал договоренности Путина и Трампа в Анкоридже путеводной звездой
2025-10-12T13:05+0300
2025-10-12T13:05+0300
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. "Путеводной звездой" в работе России и США по вопросам украинского урегулирования являются договоренности президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Если говорить по вопросам регулирования украинского конфликта, то как бы путеводной звездой являются те договоренности, которые два президента достигли в Анкоридже", - сказал Ушаков в интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
13:05 12.10.2025
 
Ушаков назвал договоренности Путина и Трампа в Анкоридже путеводной звездой

Ушаков назвал договоренности Путина и Трампа на Аляске путеводной звездой по Украине

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Юрий Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - ПРАЙМ, 1920, 12.10.2025
Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. "Путеводной звездой" в работе России и США по вопросам украинского урегулирования являются договоренности президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Если говорить по вопросам регулирования украинского конфликта, то как бы путеводной звездой являются те договоренности, которые два президента достигли в Анкоридже", - сказал Ушаков в интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Трамп сделал заявление о Путине во время игры в гольф с внучкой
12:49
 
Политика
 
 
