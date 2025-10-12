https://1prime.ru/20251012/ushakov--863428780.html
Ушаков назвал договоренности Путина и Трампа в Анкоридже путеводной звездой
Ушаков назвал договоренности Путина и Трампа в Анкоридже путеводной звездой - 12.10.2025, ПРАЙМ
Ушаков назвал договоренности Путина и Трампа в Анкоридже путеводной звездой
"Путеводной звездой" в работе России и США по вопросам украинского урегулирования являются договоренности президентов двух стран Владимира Путина и Дональда... | 12.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-12T13:05+0300
2025-10-12T13:05+0300
2025-10-12T13:05+0300
политика
россия
сша
анкоридж
рф
юрий ушаков
владимир путин
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/78055/66/780556614_0:0:2982:1677_1920x0_80_0_0_31ddf9730a8629c53822fa9c5a781576.jpg
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. "Путеводной звездой" в работе России и США по вопросам украинского урегулирования являются договоренности президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Если говорить по вопросам регулирования украинского конфликта, то как бы путеводной звездой являются те договоренности, которые два президента достигли в Анкоридже", - сказал Ушаков в интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
https://1prime.ru/20251012/tramp-863428510.html
сша
анкоридж
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/78055/66/780556614_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_6c626c0e49d8052686b093d33c190c64.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, анкоридж, рф, юрий ушаков, владимир путин, дональд трамп
Политика, РОССИЯ, США, Анкоридж, РФ, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Дональд Трамп
Ушаков назвал договоренности Путина и Трампа в Анкоридже путеводной звездой
Ушаков назвал договоренности Путина и Трампа на Аляске путеводной звездой по Украине