Ушаков назвал договоренности Путина и Трампа в Анкоридже путеводной звездой

МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. "Путеводной звездой" в работе России и США по вопросам украинского урегулирования являются договоренности президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Если говорить по вопросам регулирования украинского конфликта, то как бы путеводной звездой являются те договоренности, которые два президента достигли в Анкоридже", - сказал Ушаков в интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину.

