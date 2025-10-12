https://1prime.ru/20251012/ushakov--863429163.html
Ушаков оценил договоренности Путина и Трампа на Аляске
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Помощник президента России Юрий Ушаков назвал договоренности, достигнутые президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в Анкоридже на Аляске, основой возможного урегулирования на Украине. Он отметил, что эти договоренности являются "путеводной звездой" в работе России и США по вопросам урегулирования украинского конфликта. "Чтобы продвинуть эти договоренности, нужно бороться, нужно убеждать людей, пока не очень все убеждаются. Но то, что (это - ред.) является основой возможного урегулирования, это точно", - сказал Ушаков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
