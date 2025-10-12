https://1prime.ru/20251012/ushakov--863429163.html

Ушаков оценил договоренности Путина и Трампа на Аляске

Ушаков оценил договоренности Путина и Трампа на Аляске - 12.10.2025, ПРАЙМ

Ушаков оценил договоренности Путина и Трампа на Аляске

Помощник президента России Юрий Ушаков назвал договоренности, достигнутые президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в Анкоридже на Аляске,... | 12.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-12T13:08+0300

2025-10-12T13:08+0300

2025-10-12T13:08+0300

политика

россия

мировая экономика

сша

рф

аляска

юрий ушаков

владимир путин

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0c/863429009_0:126:3026:1828_1920x0_80_0_0_981bafff15aa536ca21b7db7245fd860.jpg

МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Помощник президента России Юрий Ушаков назвал договоренности, достигнутые президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в Анкоридже на Аляске, основой возможного урегулирования на Украине. Он отметил, что эти договоренности являются "путеводной звездой" в работе России и США по вопросам урегулирования украинского конфликта. "Чтобы продвинуть эти договоренности, нужно бороться, нужно убеждать людей, пока не очень все убеждаются. Но то, что (это - ред.) является основой возможного урегулирования, это точно", - сказал Ушаков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.

https://1prime.ru/20251012/ushakov-863428260.html

сша

рф

аляска

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, сша, рф, аляска, юрий ушаков, владимир путин, дональд трамп