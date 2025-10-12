Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Ушаков оценил договоренности Путина и Трампа на Аляске - 12.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20251012/ushakov--863429163.html
Ушаков оценил договоренности Путина и Трампа на Аляске
Ушаков оценил договоренности Путина и Трампа на Аляске - 12.10.2025, ПРАЙМ
Ушаков оценил договоренности Путина и Трампа на Аляске
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал договоренности, достигнутые президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в Анкоридже на Аляске,... | 12.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-12T13:08+0300
2025-10-12T13:08+0300
политика
россия
мировая экономика
сша
рф
аляска
юрий ушаков
владимир путин
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0c/863429009_0:126:3026:1828_1920x0_80_0_0_981bafff15aa536ca21b7db7245fd860.jpg
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Помощник президента России Юрий Ушаков назвал договоренности, достигнутые президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в Анкоридже на Аляске, основой возможного урегулирования на Украине. Он отметил, что эти договоренности являются "путеводной звездой" в работе России и США по вопросам урегулирования украинского конфликта. "Чтобы продвинуть эти договоренности, нужно бороться, нужно убеждать людей, пока не очень все убеждаются. Но то, что (это - ред.) является основой возможного урегулирования, это точно", - сказал Ушаков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
https://1prime.ru/20251012/ushakov-863428260.html
сша
рф
аляска
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0c/863429009_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_0f0a64e19e2214503e2a8e3db98ade46.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, сша, рф, аляска, юрий ушаков, владимир путин, дональд трамп
Политика, РОССИЯ, Мировая экономика, США, РФ, Аляска, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Дональд Трамп
13:08 12.10.2025
 
Ушаков оценил договоренности Путина и Трампа на Аляске

Ушаков назвал договоренности Путина и Трампа на Аляске основой урегулирования на Украине

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Юрий Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - ПРАЙМ, 1920, 12.10.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Помощник президента России Юрий Ушаков назвал договоренности, достигнутые президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в Анкоридже на Аляске, основой возможного урегулирования на Украине.
Он отметил, что эти договоренности являются "путеводной звездой" в работе России и США по вопросам урегулирования украинского конфликта.
"Чтобы продвинуть эти договоренности, нужно бороться, нужно убеждать людей, пока не очень все убеждаются. Но то, что (это - ред.) является основой возможного урегулирования, это точно", - сказал Ушаков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Юрий Ушаков - ПРАЙМ, 1920, 12.10.2025
Ушаков рассказал о контактах России и США
12:45
 
ПолитикаРОССИЯМировая экономикаСШАРФАляскаЮрий УшаковВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала