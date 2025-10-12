https://1prime.ru/20251012/ushakov-863428260.html
Ушаков рассказал о контактах России и США
Ушаков рассказал о контактах России и США - 12.10.2025, ПРАЙМ
Ушаков рассказал о контактах России и США
Контакты России и США по закрытым каналам продолжаются, стороны постоянно разговаривают, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. | 12.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-12T12:45+0300
2025-10-12T12:45+0300
2025-10-12T12:45+0300
политика
россия
мировая экономика
сша
рф
юрий ушаков
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0c/863428088_0:52:1150:699_1920x0_80_0_0_d6e1958cfeb264e433ca4e6c740c8192.jpg
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Контакты России и США по закрытым каналам продолжаются, стороны постоянно разговаривают, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Они продолжаются, мы постоянно разговариваем", - сказал Ушаков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, отвечая на соответствующий вопрос.
https://1prime.ru/20251012/peskov--863427737.html
сша
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0c/863428088_0:0:1150:864_1920x0_80_0_0_38ffb888157ec648e3e662a732326639.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, сша, рф, юрий ушаков
Политика, РОССИЯ, Мировая экономика, США, РФ, Юрий Ушаков
Ушаков рассказал о контактах России и США
Ушаков: переговоры России и США по закрытым каналам продолжаются