Ушаков рассказал о контактах России и США - 12.10.2025, ПРАЙМ
Ушаков рассказал о контактах России и США
Контакты России и США по закрытым каналам продолжаются, стороны постоянно разговаривают, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. | 12.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-12T12:45+0300
2025-10-12T12:45+0300
политика
россия
мировая экономика
сша
рф
юрий ушаков
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Контакты России и США по закрытым каналам продолжаются, стороны постоянно разговаривают, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Они продолжаются, мы постоянно разговариваем", - сказал Ушаков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, отвечая на соответствующий вопрос.
россия, мировая экономика, сша, рф, юрий ушаков
Политика, РОССИЯ, Мировая экономика, США, РФ, Юрий Ушаков
12:45 12.10.2025
 
Ушаков рассказал о контактах России и США

Ушаков: переговоры России и США по закрытым каналам продолжаются

© РИА Новости . Алексей НикольскийЮрий Ушаков
Юрий Ушаков - ПРАЙМ, 1920, 12.10.2025
Юрий Ушаков. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Никольский
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Контакты России и США по закрытым каналам продолжаются, стороны постоянно разговаривают, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Они продолжаются, мы постоянно разговариваем", - сказал Ушаков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, отвечая на соответствующий вопрос.
Вид на Московский Кремль и Парящий мост в парке Зарядье - ПРАЙМ, 1920, 12.10.2025
В Кремле оценили ситуацию вокруг урегулирования на Украине
12:29
 
ПолитикаРОССИЯМировая экономикаСШАРФЮрий Ушаков
 
 
