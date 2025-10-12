https://1prime.ru/20251012/ushakov-863428260.html

Ушаков рассказал о контактах России и США

МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Контакты России и США по закрытым каналам продолжаются, стороны постоянно разговаривают, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Они продолжаются, мы постоянно разговариваем", - сказал Ушаков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, отвечая на соответствующий вопрос.

