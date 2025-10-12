https://1prime.ru/20251012/ushakov-863429872.html

Ушаков прокомментировал позицию ЕС по отношению к России

2025-10-12T13:13+0300

МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Текущая воинственная позиция стран Европы по отношению к РФ закрывает им возможности найти любые нюансы в отношениях с Москвой, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. "Я не мог раньше, конечно, представить, что Европа в отношении России будет говорить одним голосом, причем крайне воинственным, крайне негативным в отношении нашей страны. Этот голос закрывает для них же самих возможности найти какие-то нюансы в отношениях с нашей страной", - сказал Ушаков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.

россия, мировая экономика, европа, рф, москва, юрий ушаков