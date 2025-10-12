https://1prime.ru/20251012/ushakov-863429872.html
Ушаков прокомментировал позицию ЕС по отношению к России
Ушаков прокомментировал позицию ЕС по отношению к России - 12.10.2025, ПРАЙМ
Ушаков прокомментировал позицию ЕС по отношению к России
Текущая воинственная позиция стран Европы по отношению к РФ закрывает им возможности найти любые нюансы в отношениях с Москвой, заявил помощник президента... | 12.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-12T13:13+0300
2025-10-12T13:13+0300
2025-10-12T13:13+0300
политика
россия
мировая экономика
европа
рф
москва
юрий ушаков
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0c/863428088_0:52:1150:699_1920x0_80_0_0_d6e1958cfeb264e433ca4e6c740c8192.jpg
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Текущая воинственная позиция стран Европы по отношению к РФ закрывает им возможности найти любые нюансы в отношениях с Москвой, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. "Я не мог раньше, конечно, представить, что Европа в отношении России будет говорить одним голосом, причем крайне воинственным, крайне негативным в отношении нашей страны. Этот голос закрывает для них же самих возможности найти какие-то нюансы в отношениях с нашей страной", - сказал Ушаков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
https://1prime.ru/20251012/peskov--863427737.html
европа
рф
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0c/863428088_0:0:1150:864_1920x0_80_0_0_38ffb888157ec648e3e662a732326639.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, европа, рф, москва, юрий ушаков
Политика, РОССИЯ, Мировая экономика, ЕВРОПА, РФ, МОСКВА, Юрий Ушаков
Ушаков прокомментировал позицию ЕС по отношению к России
Ушаков: воинственная позиция Европы по отношению к России закрывает возможности