Ушаков рассказал о степени ненависти европейцев к России
Ушаков рассказал о степени ненависти европейцев к России - 12.10.2025, ПРАЙМ
Ушаков рассказал о степени ненависти европейцев к России
Сплоченную ненависть европейцев в отношении России трудно "пробурить", даже используя "американский бур", заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. | 12.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-12T13:15+0300
2025-10-12T13:15+0300
2025-10-12T13:15+0300
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Сплоченную ненависть европейцев в отношении России трудно "пробурить", даже используя "американский бур", заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Там такая степень ненависти, я бы даже сказал, сплоченной ненависти европейцев в отношении России, что эту ненависть трудно пробурить, даже используя американский бур", - сказал Ушаков в интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
рф
