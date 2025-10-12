https://1prime.ru/20251012/ushakov-863430138.html

Ушаков рассказал о степени ненависти европейцев к России

Ушаков рассказал о степени ненависти европейцев к России - 12.10.2025, ПРАЙМ

Ушаков рассказал о степени ненависти европейцев к России

Сплоченную ненависть европейцев в отношении России трудно "пробурить", даже используя "американский бур", заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. | 12.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-12T13:15+0300

2025-10-12T13:15+0300

2025-10-12T13:15+0300

политика

россия

мировая экономика

рф

юрий ушаков

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0c/863429009_0:126:3026:1828_1920x0_80_0_0_981bafff15aa536ca21b7db7245fd860.jpg

МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Сплоченную ненависть европейцев в отношении России трудно "пробурить", даже используя "американский бур", заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Там такая степень ненависти, я бы даже сказал, сплоченной ненависти европейцев в отношении России, что эту ненависть трудно пробурить, даже используя американский бур", - сказал Ушаков в интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину.

https://1prime.ru/20251012/peskov-863428634.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, рф, юрий ушаков