США могут влиять на политику Европы по Украине, заявил Ушаков
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. США могут влиять на политику Европы по украинскому кризису и влияют, завил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Американцы могут, конечно, влиять, они влияют", - сказал Ушаков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, отвечая на соответствующий вопрос. Однако, как отметил Ушаков, сплоченную ненависть европейцев в отношении России трудно пробурить, даже используя "американский бур".
россия, мировая экономика, сша, европа, рф, юрий ушаков
