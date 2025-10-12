https://1prime.ru/20251012/vens-863434436.html
Вэнс рассказал, когда могут освободить израильских заложников в Газе
ВАШИНГТОН, 12 окт - ПРАЙМ. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что оставшиеся израильские заложники в секторе Газа могут быть освобождены в любой момент. "На самом деле это должно произойти в любой момент", — сказал вице-президент в интервью телеканалу NBC, отвечая на вопрос о сроках освобождения заложников. Он также добавил, что президент США Дональд Трамп планирует поприветствовать заложников в ходе своего визита на Ближний Восток.
