Вэнс рассказал, когда могут освободить израильских заложников в Газе

2025-10-12T16:02+0300

политика

общество

мировая экономика

сша

газа

ближний восток

джей ди вэнс

дональд трамп

nbc

ВАШИНГТОН, 12 окт - ПРАЙМ. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что оставшиеся израильские заложники в секторе Газа могут быть освобождены в любой момент. "На самом деле это должно произойти в любой момент", — сказал вице-президент в интервью телеканалу NBC, отвечая на вопрос о сроках освобождения заложников. Он также добавил, что президент США Дональд Трамп планирует поприветствовать заложников в ходе своего визита на Ближний Восток.

сша

газа

ближний восток

2025

общество , мировая экономика, сша, газа, ближний восток, джей ди вэнс, дональд трамп, nbc