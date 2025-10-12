https://1prime.ru/20251012/vens-863434766.html
Трамп рассматривает возможность применения Закона о восстании, заявил Вэнс
ВАШИНГТОН, 12 окт – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность применения Закона о восстании, который позволяет использовать вооружённые силы для наведения порядка внутри страны, заявил в интервью телеканалу NBC вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс. "Президент рассматривает все варианты. Пока он не посчитал нужным это делать", — сказал Вэнс в воскресном интервью программе Meet the Press. Закон о восстании, принятый в 1807 году, предоставляет президенту право направлять армию для обеспечения внутренней безопасности без одобрения конгресса. Как отмечает NBC, обсуждения в Белом доме по этому вопросу стали "всё более серьёзными". Последний раз закон применялся в 1992 году во время беспорядков в Лос-Анджелесе. По словам вице-президента, основная проблема заключается "не в самом законе, а в нападках на сотрудников правоохранительных органов, выполняющих свои обязанности". "Мы не можем допустить этого в Соединённых Штатах", — подчеркнул он. Вэнс добавил, что Трамп "просто хочет, чтобы американцы чувствовали себя в безопасности", и Белый дом "рассматривает все меры для этого".
