Трамп рассматривает возможность применения Закона о восстании, заявил Вэнс - 12.10.2025
Трамп рассматривает возможность применения Закона о восстании, заявил Вэнс
Трамп рассматривает возможность применения Закона о восстании, заявил Вэнс - 12.10.2025, ПРАЙМ
Трамп рассматривает возможность применения Закона о восстании, заявил Вэнс
Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность применения Закона о восстании, который позволяет использовать вооружённые силы для наведения порядка... | 12.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-12T16:24+0300
2025-10-12T16:24+0300
политика
общество
сша
джей ди вэнс
дональд трамп
nbc
белый дом
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0d/860655347_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_68bfc30bb625065a9a829e99607e65b1.jpg
ВАШИНГТОН, 12 окт – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность применения Закона о восстании, который позволяет использовать вооружённые силы для наведения порядка внутри страны, заявил в интервью телеканалу NBC вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс. "Президент рассматривает все варианты. Пока он не посчитал нужным это делать", — сказал Вэнс в воскресном интервью программе Meet the Press. Закон о восстании, принятый в 1807 году, предоставляет президенту право направлять армию для обеспечения внутренней безопасности без одобрения конгресса. Как отмечает NBC, обсуждения в Белом доме по этому вопросу стали "всё более серьёзными". Последний раз закон применялся в 1992 году во время беспорядков в Лос-Анджелесе. По словам вице-президента, основная проблема заключается "не в самом законе, а в нападках на сотрудников правоохранительных органов, выполняющих свои обязанности". "Мы не можем допустить этого в Соединённых Штатах", — подчеркнул он. Вэнс добавил, что Трамп "просто хочет, чтобы американцы чувствовали себя в безопасности", и Белый дом "рассматривает все меры для этого".
общество, сша, джей ди вэнс, дональд трамп, nbc, белый дом
Политика, Общество , США, Джей Ди Вэнс, Дональд Трамп, NBC, Белый дом
16:24 12.10.2025
 
Трамп рассматривает возможность применения Закона о восстании, заявил Вэнс

Вэнс: Трамп не исключает возможность применения Закона о восстании в США

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 12.10.2025
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
ВАШИНГТОН, 12 окт – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность применения Закона о восстании, который позволяет использовать вооружённые силы для наведения порядка внутри страны, заявил в интервью телеканалу NBC вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс.
"Президент рассматривает все варианты. Пока он не посчитал нужным это делать", — сказал Вэнс в воскресном интервью программе Meet the Press.
Закон о восстании, принятый в 1807 году, предоставляет президенту право направлять армию для обеспечения внутренней безопасности без одобрения конгресса. Как отмечает NBC, обсуждения в Белом доме по этому вопросу стали "всё более серьёзными". Последний раз закон применялся в 1992 году во время беспорядков в Лос-Анджелесе.
По словам вице-президента, основная проблема заключается "не в самом законе, а в нападках на сотрудников правоохранительных органов, выполняющих свои обязанности".
"Мы не можем допустить этого в Соединённых Штатах", — подчеркнул он.
Вэнс добавил, что Трамп "просто хочет, чтобы американцы чувствовали себя в безопасности", и Белый дом "рассматривает все меры для этого".
Джей Ди Вэнс - ПРАЙМ, 1920, 12.10.2025
Вэнс рассказал, когда могут освободить израильских заложников в Газе
16:02
 
Политика Общество США Джей Ди Вэнс Дональд Трамп NBC Белый дом
 
 
