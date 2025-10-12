https://1prime.ru/20251012/vens-863434945.html
Трамп не планирует направлять войска в Газу или Израиль, заявил Вэнс
2025-10-12T16:29+0300
политика
мировая экономика
газа
сша
израиль
дональд трамп
джей ди вэнс
nbc
ВАШИНГТОН, 12 окт – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп не намерен направлять американские войска в Газу или Израиль, заявил в воскресном интервью телеканалу NBC вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс. "Трамп не планирует вводить войска на территорию Газы или Израиля", - подчеркнул Вэнс, отвечая на вопрос ведущей о возможности отправки военных в Газу.
газа
сша
израиль
