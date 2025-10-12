https://1prime.ru/20251012/vens-863435099.html
США будут контролировать выполнение перемирия в Газе, заявил Вэнс
США будут контролировать выполнение перемирия в Газе, заявил Вэнс - 12.10.2025, ПРАЙМ
США будут контролировать выполнение перемирия в Газе, заявил Вэнс
Развернутые на Ближнем Востоке американские военные будут контролировать выполнение условий перемирия в Газе и обеспечивать доставку гуманитарной помощи, заявил | 12.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-12T16:32+0300
2025-10-12T16:32+0300
2025-10-12T16:32+0300
политика
общество
ближний восток
газа
сша
джей ди вэнс
nbc
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/15/854340120_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b75b4d826f6f3e6684e8bf7c1b368ccd.jpg
ВАШИНГТОН, 12 окт – ПРАЙМ. Развернутые на Ближнем Востоке американские военные будут контролировать выполнение условий перемирия в Газе и обеспечивать доставку гуманитарной помощи, заявил в воскресном интервью телеканалу NBC вице-президент США Джей Ди Вэнс. "Мы не планируем вводить войска на территорию (Ближнего Востока - ред.). Наши силы уже присутствуют в регионе. Они будут следить за выполнением условий перемирия и за тем, чтобы гуманитарная помощь поступала адресатам", - заверил Вэнс.
https://1prime.ru/20251012/vens-863434766.html
ближний восток
газа
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/15/854340120_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d7fec8b02d1561a336b04891aec14994.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , ближний восток, газа, сша, джей ди вэнс, nbc
Политика, Общество , БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Газа, США, Джей Ди Вэнс, NBC
США будут контролировать выполнение перемирия в Газе, заявил Вэнс
Вэнс: США будут следить за выполнением перемирия в Газе