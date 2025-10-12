Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США будут контролировать выполнение перемирия в Газе, заявил Вэнс
США будут контролировать выполнение перемирия в Газе, заявил Вэнс
2025-10-12T16:32+0300
2025-10-12T16:32+0300
ВАШИНГТОН, 12 окт – ПРАЙМ. Развернутые на Ближнем Востоке американские военные будут контролировать выполнение условий перемирия в Газе и обеспечивать доставку гуманитарной помощи, заявил в воскресном интервью телеканалу NBC вице-президент США Джей Ди Вэнс. "Мы не планируем вводить войска на территорию (Ближнего Востока - ред.). Наши силы уже присутствуют в регионе. Они будут следить за выполнением условий перемирия и за тем, чтобы гуманитарная помощь поступала адресатам", - заверил Вэнс.
16:32 12.10.2025
 
© Фото : Official The White House47-й президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс
47-й президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс - ПРАЙМ, 1920, 12.10.2025
47-й президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс. Архивное фото
© Фото : Official The White House
ВАШИНГТОН, 12 окт – ПРАЙМ. Развернутые на Ближнем Востоке американские военные будут контролировать выполнение условий перемирия в Газе и обеспечивать доставку гуманитарной помощи, заявил в воскресном интервью телеканалу NBC вице-президент США Джей Ди Вэнс.
"Мы не планируем вводить войска на территорию (Ближнего Востока - ред.). Наши силы уже присутствуют в регионе. Они будут следить за выполнением условий перемирия и за тем, чтобы гуманитарная помощь поступала адресатам", - заверил Вэнс.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 12.10.2025
Трамп рассматривает возможность применения Закона о восстании, заявил Вэнс
16:24
 
