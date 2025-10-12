Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Вэнс сделал заявление по освобождению заложников, удерживаемых ХАМАС - 12.10.2025
Вэнс сделал заявление по освобождению заложников, удерживаемых ХАМАС
2025-10-12T16:49+0300
2025-10-12T16:49+0300
ВАШИНГТОН, 12 окт – ПРАЙМ. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что палестинское движение ХАМАС подтвердило удержание 20 живых заложников, которых планируется освободить в ближайшие 24 часа. "Мы получили подтверждение насчет них. Конечно, вы никогда не можете быть уверены, пока не увидите их живыми. Но, слава Богу, мы ожидаем увидеть их живыми в течение ближайших 24 часов — вероятно, ранним утром по времени США, то есть позже днём в Израиле", — сказал Вэнс в воскресном интервью программе This Week на телеканале ABC. Он добавил, что США "находятся на пороге достижения настоящего мира на Ближнем Востоке" и что возвращение заложников станет "великим моментом для страны и всего мира".
общество , сша, джей ди вэнс
Политика, Общество , США, Джей Ди Вэнс
16:49 12.10.2025
 
Джей Ди Вэнс
Джей Ди Вэнс
Джей Ди Вэнс. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 окт – ПРАЙМ. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что палестинское движение ХАМАС подтвердило удержание 20 живых заложников, которых планируется освободить в ближайшие 24 часа.
"Мы получили подтверждение насчет них. Конечно, вы никогда не можете быть уверены, пока не увидите их живыми. Но, слава Богу, мы ожидаем увидеть их живыми в течение ближайших 24 часов — вероятно, ранним утром по времени США, то есть позже днём в Израиле", — сказал Вэнс в воскресном интервью программе This Week на телеканале ABC.
Он добавил, что США "находятся на пороге достижения настоящего мира на Ближнем Востоке" и что возвращение заложников станет "великим моментом для страны и всего мира".
Политика Общество США Джей Ди Вэнс
 
 
