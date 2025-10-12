Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Вэнс: скоро станет ясно, хочет ли Китай начать торговую войну с США - 12.10.2025
Политика
Вэнс: скоро станет ясно, хочет ли Китай начать торговую войну с США
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что вопрос о том, хочет ли Китай начать торговую войну с Соединенными Штатами, прояснится в течение ближайших нескольких | 12.10.2025, ПРАЙМ
ВАШИНГТОН, 12 окт - ПРАЙМ. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что вопрос о том, хочет ли Китай начать торговую войну с Соединенными Штатами, прояснится в течение ближайших нескольких недель. "В ближайшие недели мы многое узнаем о том, хочет ли Китай начать с нами торговую войну или всё же предпочтет проявить разум", - сказал Вэнс в интервью Fox News.
17:42 12.10.2025
 
Вэнс: скоро станет ясно, хочет ли Китай начать торговую войну с США

Вэнс: в ближайшие недели прояснится вопрос о торговой войне с Китаем

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / J. D. VanceДжей Ди Вэнс
Джей Ди Вэнс - ПРАЙМ, 1920, 12.10.2025
Джей Ди Вэнс. Архивное фото
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / J. D. Vance
ВАШИНГТОН, 12 окт - ПРАЙМ. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что вопрос о том, хочет ли Китай начать торговую войну с Соединенными Штатами, прояснится в течение ближайших нескольких недель.
"В ближайшие недели мы многое узнаем о том, хочет ли Китай начать с нами торговую войну или всё же предпочтет проявить разум", - сказал Вэнс в интервью Fox News.
Флаг Китая - ПРАЙМ, 1920, 12.10.2025
В Китае объяснили введение экспортного контроля редкоземельных элементов
07:21
 
Политика Мировая экономика КИТАЙ США Джей Ди Вэнс Fox News
 
 
