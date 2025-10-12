https://1prime.ru/20251012/vens-863437096.html
Вэнс: скоро станет ясно, хочет ли Китай начать торговую войну с США
Вэнс: скоро станет ясно, хочет ли Китай начать торговую войну с США - 12.10.2025, ПРАЙМ
Вэнс: скоро станет ясно, хочет ли Китай начать торговую войну с США
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что вопрос о том, хочет ли Китай начать торговую войну с Соединенными Штатами, прояснится в течение ближайших нескольких | 12.10.2025
ВАШИНГТОН, 12 окт - ПРАЙМ. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что вопрос о том, хочет ли Китай начать торговую войну с Соединенными Штатами, прояснится в течение ближайших нескольких недель. "В ближайшие недели мы многое узнаем о том, хочет ли Китай начать с нами торговую войну или всё же предпочтет проявить разум", - сказал Вэнс в интервью Fox News.
Вэнс: скоро станет ясно, хочет ли Китай начать торговую войну с США
