Задержанный багаж пассажиров Turkish Airlines доставили во Внуково - 12.10.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20251012/vnukovo-863430624.html
Задержанный багаж пассажиров Turkish Airlines доставили во Внуково
2025-10-12T13:31+0300
2025-10-12T13:31+0300
бизнес
россия
аэропорт внуково
turkish airlines
https://cdnn.1prime.ru/img/75956/07/759560736_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_33c4bf1b7addb66e5baaeaaf531e6bf7.jpg
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Пассажиры, летевшие в воскресенье рейсом TK-3168 Анталья-Москва авиакомпании Turkish Airlines, могут получить свой задержанный багаж в столичном аэропорту Внуково, сообщает авиагавань. "Уважаемые пассажиры! Если вы прилетели в Аэропорт Внуково рейсом TK-3168/12.10.2025 Анталья-Москва авиакомпании Turkish Airlines, Ваш багаж дослали в полном объёме, вы можете прибыть в аэропорт Внуково для его получения", - говорится в сообщении. Ночью в воскресенье аэропорт сообщал о задержке багажа пассажиров, указанного рейса. Отмечалось, что 165 мест багажа не было загружено на рейс в аэропорту отправления. В том числе, 134 места багажа планировалось отправить рейсом ТК-3038, ожидаемое время прибытия было указано 07:00 12 октября. "Важная информация о вашем багаже! Пассажиры, оформившие доставку багажа по адресу пребывания или досыл в аэропорты, безусловно, получат свой багаж в ближайшее время. Если необходимо ускорить получение багажа, вы можете прибыть в комнату невостребованного багажа международных линий аэропорта Внуково, которая работает в круглосуточном режиме, и получить свой багаж лично", - отмечают во "Внуково". Там добавили, что при себе необходимо иметь заграничный паспорт, посадочный талон и багажную бирку.
бизнес, россия, аэропорт внуково, turkish airlines
Бизнес, РОССИЯ, аэропорт Внуково, Turkish Airlines
13:31 12.10.2025
 
Задержанный багаж пассажиров Turkish Airlines доставили во Внуково

Пассажиры рейса Turkish Airlines могут получить задержанный багаж во Внуково

© РИА НовостиАэропорт "Внуково"
Аэропорт Внуково - ПРАЙМ, 1920, 12.10.2025
Аэропорт "Внуково" . Архивное фото
© РИА Новости
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Пассажиры, летевшие в воскресенье рейсом TK-3168 Анталья-Москва авиакомпании Turkish Airlines, могут получить свой задержанный багаж в столичном аэропорту Внуково, сообщает авиагавань.
"Уважаемые пассажиры! Если вы прилетели в Аэропорт Внуково рейсом TK-3168/12.10.2025 Анталья-Москва авиакомпании Turkish Airlines, Ваш багаж дослали в полном объёме, вы можете прибыть в аэропорт Внуково для его получения", - говорится в сообщении.
Ночью в воскресенье аэропорт сообщал о задержке багажа пассажиров, указанного рейса. Отмечалось, что 165 мест багажа не было загружено на рейс в аэропорту отправления. В том числе, 134 места багажа планировалось отправить рейсом ТК-3038, ожидаемое время прибытия было указано 07:00 12 октября.
"Важная информация о вашем багаже! Пассажиры, оформившие доставку багажа по адресу пребывания или досыл в аэропорты, безусловно, получат свой багаж в ближайшее время. Если необходимо ускорить получение багажа, вы можете прибыть в комнату невостребованного багажа международных линий аэропорта Внуково, которая работает в круглосуточном режиме, и получить свой багаж лично", - отмечают во "Внуково".
Там добавили, что при себе необходимо иметь заграничный паспорт, посадочный талон и багажную бирку.
Аэропорт Внуково - ПРАЙМ, 1920, 08.10.2025
В аэропорту "Внуково" задержали более 200 единиц багажа
8 октября, 10:25
 
