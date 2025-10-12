https://1prime.ru/20251012/vnukovo-863430624.html
Задержанный багаж пассажиров Turkish Airlines доставили во Внуково
Задержанный багаж пассажиров Turkish Airlines доставили во Внуково
2025-10-12T13:31+0300
бизнес
россия
аэропорт внуково
turkish airlines
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Пассажиры, летевшие в воскресенье рейсом TK-3168 Анталья-Москва авиакомпании Turkish Airlines, могут получить свой задержанный багаж в столичном аэропорту Внуково, сообщает авиагавань. "Уважаемые пассажиры! Если вы прилетели в Аэропорт Внуково рейсом TK-3168/12.10.2025 Анталья-Москва авиакомпании Turkish Airlines, Ваш багаж дослали в полном объёме, вы можете прибыть в аэропорт Внуково для его получения", - говорится в сообщении. Ночью в воскресенье аэропорт сообщал о задержке багажа пассажиров, указанного рейса. Отмечалось, что 165 мест багажа не было загружено на рейс в аэропорту отправления. В том числе, 134 места багажа планировалось отправить рейсом ТК-3038, ожидаемое время прибытия было указано 07:00 12 октября. "Важная информация о вашем багаже! Пассажиры, оформившие доставку багажа по адресу пребывания или досыл в аэропорты, безусловно, получат свой багаж в ближайшее время. Если необходимо ускорить получение багажа, вы можете прибыть в комнату невостребованного багажа международных линий аэропорта Внуково, которая работает в круглосуточном режиме, и получить свой багаж лично", - отмечают во "Внуково". Там добавили, что при себе необходимо иметь заграничный паспорт, посадочный талон и багажную бирку.
