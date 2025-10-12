В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения

https://1prime.ru/20251012/volgograd-863444847.html
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Волгограда, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. | 12.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Волгограда, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."️Аэропорт Волгограда. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении в его Telegram-канале.
