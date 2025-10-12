Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Польше сделали неожиданное заявление о войне с Россией - 12.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251012/voyna-863424494.html
В Польше сделали неожиданное заявление о войне с Россией
В Польше сделали неожиданное заявление о войне с Россией - 12.10.2025, ПРАЙМ
В Польше сделали неожиданное заявление о войне с Россией
Война с Россией не отвечает интересам Польши, пишет Myśl Polska. "На волне растущих опасений по поводу последствий польской политики нашим ведущим политикам... | 12.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-12T09:33+0300
2025-10-12T09:33+0300
польша
москва
нато
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/12/841261225_0:104:2048:1256_1920x0_80_0_0_cba59bf7be3f4145cff469a395ad4584.jpg
МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Война с Россией не отвечает интересам Польши, пишет Myśl Polska. "На волне растущих опасений по поводу последствий польской политики нашим ведущим политикам стоит задать фундаментальный вопрос: зачем нам нужна война с Россией? Ведь настойчивый поиск casus belli, то есть предлог для включения польских вооруженных сил в военные действия против России, абсолютно не отвечает экзистенциальным интересам поляков!" — говорится в публикации.В материале отмечается, что задача президента Польши и правительства — избегать провокаций, а не создавать их.Глава России Владимир Путин подробно разъяснял, что Москва не видит никакого смысла в нападении на страны НАТО и не собирается этого делать. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают население мнимой "российской угрозой", чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем своих стран. По его словам, "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
https://1prime.ru/20251009/zelenskiy-863314806.html
https://1prime.ru/20251010/zelenskiy-863367729.html
польша
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/12/841261225_118:0:1931:1360_1920x0_80_0_0_e8f5422dcbe1537a511564332d39a720.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
польша, москва, нато, россия
ПОЛЬША, МОСКВА, НАТО, РОССИЯ
09:33 12.10.2025
 
В Польше сделали неожиданное заявление о войне с Россией

Myśl Polska: война с Россией не отвечает интересам Польши. Детали

© Public DomaiinПольские военные
Польские военные
Польские военные. Архивное фото
© Public Domaiin
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Война с Россией не отвечает интересам Польши, пишет Myśl Polska.

"На волне растущих опасений по поводу последствий польской политики нашим ведущим политикам стоит задать фундаментальный вопрос: зачем нам нужна война с Россией? Ведь настойчивый поиск casus belli, то есть предлог для включения польских вооруженных сил в военные действия против России, абсолютно не отвечает экзистенциальным интересам поляков!" — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2025
На Западе сделали громкое заявление после ответа Зеленского Путину
9 октября, 08:49
В материале отмечается, что задача президента Польши и правительства — избегать провокаций, а не создавать их.

Глава России Владимир Путин подробно разъяснял, что Москва не видит никакого смысла в нападении на страны НАТО и не собирается этого делать. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают население мнимой "российской угрозой", чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем своих стран. По его словам, "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 10.10.2025
Зеленский сделал заявление после массированного удара России
10 октября, 10:03
 
ПОЛЬШАМОСКВАНАТОРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала