https://1prime.ru/20251012/voyna-863424494.html

В Польше сделали неожиданное заявление о войне с Россией

В Польше сделали неожиданное заявление о войне с Россией - 12.10.2025, ПРАЙМ

В Польше сделали неожиданное заявление о войне с Россией

Война с Россией не отвечает интересам Польши, пишет Myśl Polska. "На волне растущих опасений по поводу последствий польской политики нашим ведущим политикам... | 12.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-12T09:33+0300

2025-10-12T09:33+0300

2025-10-12T09:33+0300

польша

москва

нато

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/12/841261225_0:104:2048:1256_1920x0_80_0_0_cba59bf7be3f4145cff469a395ad4584.jpg

МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Война с Россией не отвечает интересам Польши, пишет Myśl Polska. "На волне растущих опасений по поводу последствий польской политики нашим ведущим политикам стоит задать фундаментальный вопрос: зачем нам нужна война с Россией? Ведь настойчивый поиск casus belli, то есть предлог для включения польских вооруженных сил в военные действия против России, абсолютно не отвечает экзистенциальным интересам поляков!" — говорится в публикации.В материале отмечается, что задача президента Польши и правительства — избегать провокаций, а не создавать их.Глава России Владимир Путин подробно разъяснял, что Москва не видит никакого смысла в нападении на страны НАТО и не собирается этого делать. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают население мнимой "российской угрозой", чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем своих стран. По его словам, "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

https://1prime.ru/20251009/zelenskiy-863314806.html

https://1prime.ru/20251010/zelenskiy-863367729.html

польша

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

польша, москва, нато, россия