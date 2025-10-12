В Польше сделали неожиданное заявление о войне с Россией
Myśl Polska: война с Россией не отвечает интересам Польши. Детали
МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Война с Россией не отвечает интересам Польши, пишет Myśl Polska.
"На волне растущих опасений по поводу последствий польской политики нашим ведущим политикам стоит задать фундаментальный вопрос: зачем нам нужна война с Россией? Ведь настойчивый поиск casus belli, то есть предлог для включения польских вооруженных сил в военные действия против России, абсолютно не отвечает экзистенциальным интересам поляков!" — говорится в публикации.
В материале отмечается, что задача президента Польши и правительства — избегать провокаций, а не создавать их.
Глава России Владимир Путин подробно разъяснял, что Москва не видит никакого смысла в нападении на страны НАТО и не собирается этого делать. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают население мнимой "российской угрозой", чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем своих стран. По его словам, "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
