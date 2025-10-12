Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Становится все страшнее". На Западе рассказали, чего боятся ВСУ в зоне СВО - 12.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251012/vsu-863444506.html
"Становится все страшнее". На Западе рассказали, чего боятся ВСУ в зоне СВО
"Становится все страшнее". На Западе рассказали, чего боятся ВСУ в зоне СВО - 12.10.2025, ПРАЙМ
"Становится все страшнее". На Западе рассказали, чего боятся ВСУ в зоне СВО
Российские оптоволоконные FPV-дроны вселяют страх в украинских военных, сообщает издание The National Interest. | 12.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-12T22:44+0300
2025-10-12T22:50+0300
в мире
запад
украина
the national interest
всу
минобороны рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1a/862822182_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_049e681c6ffd2cc27ad878841eb28253.jpg
МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Российские оптоволоконные FPV-дроны вселяют страх в украинских военных, сообщает издание The National Interest."Становится все страшнее, потому что технологии не стоят на месте", — рассказал изданию один из украинских активистов.По данным NI, моральное состояние бойцов ВСУ резко ухудшается из-за высокой точности таких беспилотников, их маневренности и дальности полета. Даже при использовании средств радиоэлектронной борьбы радиус их действия способен достигать 40–50 километров.В Министерстве обороны России ранее отмечали, что FPV-дроны, управляемые по волоконно-оптическому каналу, обладают уникальным преимуществом — они почти неуязвимы для радиоэлектронного подавления противника. Как уточняли военные, эффективность поражения целей такими дронами достигает 80%, что примерно на 10% выше показателей устройств с традиционным радиоуправлением.Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* ранее признавал, что российские оптоволоконные FPV-дроны представляют серьезную проблему для украинской армии.*Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
https://1prime.ru/20251011/vsu-863418520.html
https://1prime.ru/20251011/vsu-863416667.html
запад
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1a/862822182_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cecf40cda2b37be71a8fbebd43e9c09c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
в мире, запад, украина, the national interest, всу, минобороны рф
В мире, ЗАПАД, УКРАИНА, The National Interest, ВСУ, Минобороны РФ
22:44 12.10.2025 (обновлено: 22:50 12.10.2025)
 
"Становится все страшнее". На Западе рассказали, чего боятся ВСУ в зоне СВО

NI: российские оптоволоконные дроны вызывают панику среди украинских военных. Подробности

© РИА Новости | Перейти в медиабанкУничтоженный танк ВСУ в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении
Уничтоженный танк ВСУ в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении - ПРАЙМ, 1920, 12.10.2025
Уничтоженный танк ВСУ в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении. Архивное фото
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Российские оптоволоконные FPV-дроны вселяют страх в украинских военных, сообщает издание The National Interest.
"Становится все страшнее, потому что технологии не стоят на месте", — рассказал изданию один из украинских активистов.
Работа артиллерийского расчета САУ Пион группировки войск Запад - ПРАЙМ, 1920, 11.10.2025
"Это настоящий ад". На Западе забили тревогу из-за положения ВСУ
Вчера, 22:43
По данным NI, моральное состояние бойцов ВСУ резко ухудшается из-за высокой точности таких беспилотников, их маневренности и дальности полета. Даже при использовании средств радиоэлектронной борьбы радиус их действия способен достигать 40–50 километров.
В Министерстве обороны России ранее отмечали, что FPV-дроны, управляемые по волоконно-оптическому каналу, обладают уникальным преимуществом — они почти неуязвимы для радиоэлектронного подавления противника. Как уточняли военные, эффективность поражения целей такими дронами достигает 80%, что примерно на 10% выше показателей устройств с традиционным радиоуправлением.
Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* ранее признавал, что российские оптоволоконные FPV-дроны представляют серьезную проблему для украинской армии.
*Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
Украинские военнослужащие во время боевых учений на Яворовском полигоне в Львовской области - ПРАЙМ, 1920, 11.10.2025
В Раде заявили о катастрофическом положении ВСУ в зоне СВО
Вчера, 20:22
 
В миреЗАПАДУКРАИНАThe National InterestВСУМинобороны РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала