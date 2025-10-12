"Становится все страшнее". На Западе рассказали, чего боятся ВСУ в зоне СВО
NI: российские оптоволоконные дроны вызывают панику среди украинских военных. Подробности
© РИА Новости | Перейти в медиабанкУничтоженный танк ВСУ в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении
Уничтоженный танк ВСУ в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Российские оптоволоконные FPV-дроны вселяют страх в украинских военных, сообщает издание The National Interest.
"Становится все страшнее, потому что технологии не стоят на месте", — рассказал изданию один из украинских активистов.
По данным NI, моральное состояние бойцов ВСУ резко ухудшается из-за высокой точности таких беспилотников, их маневренности и дальности полета. Даже при использовании средств радиоэлектронной борьбы радиус их действия способен достигать 40–50 километров.
В Министерстве обороны России ранее отмечали, что FPV-дроны, управляемые по волоконно-оптическому каналу, обладают уникальным преимуществом — они почти неуязвимы для радиоэлектронного подавления противника. Как уточняли военные, эффективность поражения целей такими дронами достигает 80%, что примерно на 10% выше показателей устройств с традиционным радиоуправлением.
Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* ранее признавал, что российские оптоволоконные FPV-дроны представляют серьезную проблему для украинской армии.
*Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.