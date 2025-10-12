Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Косово оценили явку на муниципальных выборах - 12.10.2025
В Косово оценили явку на муниципальных выборах
БЕЛГРАД, 12 окт – ПРАЙМ. Сербы на муниципальных выборах в Косово в воскресенье показывают высокую явку на севере края, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии самопровозглашенной республики. В воскресенье правом голоса обладают немногим более 2 миллионов человек, голосование пройдет с 7.00 (8.00 мск) до 19.00 (20.00 мск) на 2,6 тысячах избирательных участков. За посты главы муниципалитетов и депутатов муниципальных собраний борются 93 политических субъекта, среди которых 12 партий и инициатив граждан, представляющих косовских сербов. Согласно данным на официальном сайте ЦИК к 11.00 (12.00 мск) явка в среднем по Косово и Метохии составила 7,8%. Но в населенных преимущественно сербами муниципалитете северная Косовска-Митровица она достигла 17,17%, в Заечане - 20,49%, Зубин-Потоке -18,19%, Лепосавиче - 9,5% Участки открылись вовремя, об инцидентах не сообщалось. Сербы борются за возвращение себе постов глав администраций и в представительных органах власти на севере края, которые покинули в знак протеста против произвола косовоалбанских властей в Приштине в 2022 году. Директор Канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович ранее призвал косовских сербов участвовать в выборах 12 октября. Голосование, по его словам, имеет "решающее значение" для северных муниципалитетов Звечан, Зубин-Поток, Лепосавич и северная Косовска-Митровица, а также шести сербских анклавов в центре и на юге края. "Сербский список", которому по итогам парламентских выборов в 9 февраля принадлежит 9 из 10 мандатов сербского нацменьшинства в "заксобрании" самопровозглашенного Косово подчеркивает, что поддержка партии официальным Белградом даст продолжение инфраструктурным проектам и финансовой помощи сербам в Косово и Метохии. Президент Сербии Александр Вучич в октябре заявил о 702 безнаказанных нападениях на сербов в Косово и Метохии с прихода к власти нынешнего "премьера" Альбина Курти в 2021 году и призвал соотечественников голосовать на муниципальных выборах в самопровозглашенной республике 12 октября за партию "Сербский список". Вучич перечислил и другие шаги властей в Приштине за 4,5 года: запрет на хождение сербского динара, экспроприация миллиона квадратных метров сербских земельных участков на севере края, насильственное упразднение сербских социальных учреждений, нарушение защищенных зон объектов СПЦ и их национализация, подрыв деятельности десятков частных предприятий сербов, давление инспекций и 14-месячное эмбарго на сербские товары, незаконное отчуждение миллиона евро из "Фонда для севера", основанного для развития муниципалитетов на севере Косово и Метохии. В парламенте Сербии сообщили в августе, что за год давление властей в Приштине вынудило около 20% косовских сербов уехать из края, ранее их число оценивалось в 100 тысяч. Косовские сербы в ноябре 2022 года вышли из состава судов, полиции, "правительства" и "парламента", а также местных органов власти и всех структур самопровозглашенной республики из-за решения Приштины снять с должности главу региональной полицейской дирекции "Север", так как он был сербом по национальности.
БЕЛГРАД, 12 окт – ПРАЙМ. Сербы на муниципальных выборах в Косово в воскресенье показывают высокую явку на севере края, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии самопровозглашенной республики.
В воскресенье правом голоса обладают немногим более 2 миллионов человек, голосование пройдет с 7.00 (8.00 мск) до 19.00 (20.00 мск) на 2,6 тысячах избирательных участков. За посты главы муниципалитетов и депутатов муниципальных собраний борются 93 политических субъекта, среди которых 12 партий и инициатив граждан, представляющих косовских сербов.
Согласно данным на официальном сайте ЦИК к 11.00 (12.00 мск) явка в среднем по Косово и Метохии составила 7,8%. Но в населенных преимущественно сербами муниципалитете северная Косовска-Митровица она достигла 17,17%, в Заечане - 20,49%, Зубин-Потоке -18,19%, Лепосавиче - 9,5%
Участки открылись вовремя, об инцидентах не сообщалось.
Сербы борются за возвращение себе постов глав администраций и в представительных органах власти на севере края, которые покинули в знак протеста против произвола косовоалбанских властей в Приштине в 2022 году.
Директор Канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович ранее призвал косовских сербов участвовать в выборах 12 октября. Голосование, по его словам, имеет "решающее значение" для северных муниципалитетов Звечан, Зубин-Поток, Лепосавич и северная Косовска-Митровица, а также шести сербских анклавов в центре и на юге края.
"Сербский список", которому по итогам парламентских выборов в 9 февраля принадлежит 9 из 10 мандатов сербского нацменьшинства в "заксобрании" самопровозглашенного Косово подчеркивает, что поддержка партии официальным Белградом даст продолжение инфраструктурным проектам и финансовой помощи сербам в Косово и Метохии.
Президент Сербии Александр Вучич в октябре заявил о 702 безнаказанных нападениях на сербов в Косово и Метохии с прихода к власти нынешнего "премьера" Альбина Курти в 2021 году и призвал соотечественников голосовать на муниципальных выборах в самопровозглашенной республике 12 октября за партию "Сербский список".
Вучич перечислил и другие шаги властей в Приштине за 4,5 года: запрет на хождение сербского динара, экспроприация миллиона квадратных метров сербских земельных участков на севере края, насильственное упразднение сербских социальных учреждений, нарушение защищенных зон объектов СПЦ и их национализация, подрыв деятельности десятков частных предприятий сербов, давление инспекций и 14-месячное эмбарго на сербские товары, незаконное отчуждение миллиона евро из "Фонда для севера", основанного для развития муниципалитетов на севере Косово и Метохии.
В парламенте Сербии сообщили в августе, что за год давление властей в Приштине вынудило около 20% косовских сербов уехать из края, ранее их число оценивалось в 100 тысяч.
Косовские сербы в ноябре 2022 года вышли из состава судов, полиции, "правительства" и "парламента", а также местных органов власти и всех структур самопровозглашенной республики из-за решения Приштины снять с должности главу региональной полицейской дирекции "Север", так как он был сербом по национальности.
Заголовок открываемого материала