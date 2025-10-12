https://1prime.ru/20251012/zelenskiy--863436909.html

Зеленский сообщил о втором за два дня телефонном разговоре с Трампом

МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Владимир Зеленский сообщил в воскресенье о втором за два дня телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого обсудили кроме прочего усиление противовоздушной обороны Украины. Глава офиса Зеленского Андрей Ермак сообщал в субботу, что у Зеленского состоялся разговор с Трампом. По данным агентства РБК-Украина, Зеленский и Трамп, помимо прочего, обсудили вариант поставок систем Patriot. Позже портал Axios со ссылкой на два источника сообщил, что Трамп и Зеленский обсуждали по телефону возможность получения Киевом ракет Tomahawk. "Разговаривал с президентом США Дональдом Трампом, уже второй раз за два дня... Вчера договорились относительно определенной тематики на сегодня, и как раз по всем этим аспектам ситуации мы прошлись", - написал Зеленский в своем Telegram-канале. Он отметил, что кроме прочего обсуждался вопрос "относительно усиления ПВО и дальнобойности". Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что почти принял решение по вопросу возможных поставок крылатых ракет Tomahawk Украине, однако хотел бы понять, как киевский режим намерен их использовать. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что применение Киевом ракет Tomahawk нанесет ущерб отношениям России и США. Он отмечал, что применять эти ракеты на Украине без прямого участия американских военнослужащих будет невозможно.

