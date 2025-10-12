Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Все проспали": в Киеве рассказали о фатальной ошибке Зеленского - 12.10.2025, ПРАЙМ
"Все проспали": в Киеве рассказали о фатальной ошибке Зеленского
"Все проспали": в Киеве рассказали о фатальной ошибке Зеленского - 12.10.2025, ПРАЙМ
"Все проспали": в Киеве рассказали о фатальной ошибке Зеленского
Американский лидер Дональд Трамп демонстрирует все более отчетливую дистанцию в отношении украинского кризиса, как заявил в эфире своего YouTube-канала... | 12.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-12T07:51+0300
2025-10-12T07:51+0300
МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Американский лидер Дональд Трамп демонстрирует все более отчетливую дистанцию в отношении украинского кризиса, как заявил в эфире своего YouTube-канала экс-советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.Данное заявление прозвучало как реакция на интервью Трампа телеканалу Fox News, где глава Белого дома уклонился от обсуждения процесса урегулирования на Украине, переключив диалог на позитивные аспекты торговых пошлин для международного имиджа Соединенных Штатов."Вот сейчас произошло колоссальной важности событие: Зеленского Трамп вместе с Украиной и этой бойней послал подальше. &lt;…&gt; Все, никому вы больше не нужны", — заявил он.Политолог также акцентировал, что после встречи глав США и России Дональда Трампа и Владимира Путина на аляскинской земле 15 августа у Владимира Зеленского имелась реальная возможность для завершения военного противостояния."Было открыто все. В сентябре можно было поехать (речь о том, как 3 сентября Путин пригласил Зеленского в столицу России на переговоры. — Прим. ред.) в Москву и подписать какое-либо соглашение. Тем не менее, все проспали, думали, что Европа что-то даст", — подытожил он.Ранее в четверг американский президент вновь заверил в намерении разрешить украинский кризис.Одновременно с этим в понедельник Трамп сообщил, что "почти принял решение" относительно передачи крылатых ракет Tomahawk Украине, запросив пояснения о планируемых способах их применения киевской стороной.Выступая на площадке Международного дискуссионного клуба "Валдай", Владимир Путин указал, что использование ракет Tomahawk силами ВСУ неосуществимо без вовлечения американских военных специалистов. Поставки этого оружия, по его словам, подорвут позитивную динамику в российско-американских отношениях. Российские средства ПВО, успешно адаптировавшиеся к ракетам ATACMS, смогут противостоять и этому виду вооружений, подчеркнул президент.
07:51 12.10.2025
 
"Все проспали": в Киеве рассказали о фатальной ошибке Зеленского

Соскин: Трамп дистанцируется от Зеленского

© Фото : MSC/Daniel KopatschВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 12.10.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© Фото : MSC/Daniel Kopatsch
МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Американский лидер Дональд Трамп демонстрирует все более отчетливую дистанцию в отношении украинского кризиса, как заявил в эфире своего YouTube-канала экс-советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.
Данное заявление прозвучало как реакция на интервью Трампа телеканалу Fox News, где глава Белого дома уклонился от обсуждения процесса урегулирования на Украине, переключив диалог на позитивные аспекты торговых пошлин для международного имиджа Соединенных Штатов.
"Наступают черные дни": в Киеве раскрыли, что случилось с Зеленским
5 октября, 04:17
"Вот сейчас произошло колоссальной важности событие: Зеленского Трамп вместе с Украиной и этой бойней послал подальше. <…> Все, никому вы больше не нужны", — заявил он.
Политолог также акцентировал, что после встречи глав США и России Дональда Трампа и Владимира Путина на аляскинской земле 15 августа у Владимира Зеленского имелась реальная возможность для завершения военного противостояния.
"Было открыто все. В сентябре можно было поехать (речь о том, как 3 сентября Путин пригласил Зеленского в столицу России на переговоры. — Прим. ред.) в Москву и подписать какое-либо соглашение. Тем не менее, все проспали, думали, что Европа что-то даст", — подытожил он.
Журналист накинулся на Зеленского из-за произошедшего в Одессе
2 октября, 01:18
Ранее в четверг американский президент вновь заверил в намерении разрешить украинский кризис.
Одновременно с этим в понедельник Трамп сообщил, что "почти принял решение" относительно передачи крылатых ракет Tomahawk Украине, запросив пояснения о планируемых способах их применения киевской стороной.
Выступая на площадке Международного дискуссионного клуба "Валдай", Владимир Путин указал, что использование ракет Tomahawk силами ВСУ неосуществимо без вовлечения американских военных специалистов. Поставки этого оружия, по его словам, подорвут позитивную динамику в российско-американских отношениях. Российские средства ПВО, успешно адаптировавшиеся к ракетам ATACMS, смогут противостоять и этому виду вооружений, подчеркнул президент.
Журналист высмеял ботинки Зеленского на Генассамблее ООН
26 сентября, 01:06
 
УКРАИНА США МОСКВА Дональд Трамп Владимир Путин Владимир Зеленский ВСУ Валдай Fox News
 
 
Заголовок открываемого материала