Запорожская АЭС работает на резервных дизель-генераторах - 13.10.2025
2025-10-13T07:01+0300
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - ПРАЙМ. Энергообеспечение Запорожской АЭС уже почти три недели идет от резервных дизельных станций, сказала РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. "Станция уже третью неделю работает на резервных дизель-генераторах. Агрегаты работают надежно, топлива достаточно, а персонал в круглосуточном режиме контролирует все показатели безопасности. Ситуация находится под постоянным и жестким контролем" , - сказала Яшина. Глава "Росатома" Алексей Лихачев ранее заявил РИА новости, что на Запорожской АЭС можно будет восстановить внешнее электроснабжение, переговоры по этому вопросу идут, в том числе с участием главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси. На ЗАЭС 23 сентября произошло отключение внешнего электроснабжения из-за огневого воздействия ВСУ, в результате которого была отключена высоковольтная линия электропередачи 750 кВ "Днепровская". Питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, осуществляется от резервных дизель-генераторов. Резервная линия ЗАЭС "Ферросплавная -1" была отключена 7 мая.
07:01 13.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - ПРАЙМ. Энергообеспечение Запорожской АЭС уже почти три недели идет от резервных дизельных станций, сказала РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.
"Станция уже третью неделю работает на резервных дизель-генераторах. Агрегаты работают надежно, топлива достаточно, а персонал в круглосуточном режиме контролирует все показатели безопасности. Ситуация находится под постоянным и жестким контролем" , - сказала Яшина.
Глава "Росатома" Алексей Лихачев ранее заявил РИА новости, что на Запорожской АЭС можно будет восстановить внешнее электроснабжение, переговоры по этому вопросу идут, в том числе с участием главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси.
На ЗАЭС 23 сентября произошло отключение внешнего электроснабжения из-за огневого воздействия ВСУ, в результате которого была отключена высоковольтная линия электропередачи 750 кВ "Днепровская". Питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, осуществляется от резервных дизель-генераторов. Резервная линия ЗАЭС "Ферросплавная -1" была отключена 7 мая.
 
