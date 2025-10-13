https://1prime.ru/20251013/aes-863449668.html

Запорожская АЭС работает на резервных дизель-генераторах

Запорожская АЭС работает на резервных дизель-генераторах - 13.10.2025, ПРАЙМ

Запорожская АЭС работает на резервных дизель-генераторах

Энергообеспечение Запорожской АЭС уже почти три недели идет от резервных дизельных станций, сказала РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. | 13.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-13T07:01+0300

2025-10-13T07:01+0300

2025-10-13T07:01+0300

энергетика

алексей лихачев

рафаэль гросси

запорожская аэс

росатом

магатэ

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863449668.jpg?1760328111

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - ПРАЙМ. Энергообеспечение Запорожской АЭС уже почти три недели идет от резервных дизельных станций, сказала РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. "Станция уже третью неделю работает на резервных дизель-генераторах. Агрегаты работают надежно, топлива достаточно, а персонал в круглосуточном режиме контролирует все показатели безопасности. Ситуация находится под постоянным и жестким контролем" , - сказала Яшина. Глава "Росатома" Алексей Лихачев ранее заявил РИА новости, что на Запорожской АЭС можно будет восстановить внешнее электроснабжение, переговоры по этому вопросу идут, в том числе с участием главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси. На ЗАЭС 23 сентября произошло отключение внешнего электроснабжения из-за огневого воздействия ВСУ, в результате которого была отключена высоковольтная линия электропередачи 750 кВ "Днепровская". Питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, осуществляется от резервных дизель-генераторов. Резервная линия ЗАЭС "Ферросплавная -1" была отключена 7 мая.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

алексей лихачев, рафаэль гросси, запорожская аэс, росатом, магатэ