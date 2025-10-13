https://1prime.ru/20251013/aes-863449668.html
Запорожская АЭС работает на резервных дизель-генераторах
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - ПРАЙМ. Энергообеспечение Запорожской АЭС уже почти три недели идет от резервных дизельных станций, сказала РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.
"Станция уже третью неделю работает на резервных дизель-генераторах. Агрегаты работают надежно, топлива достаточно, а персонал в круглосуточном режиме контролирует все показатели безопасности. Ситуация находится под постоянным и жестким контролем" , - сказала Яшина.
Глава "Росатома" Алексей Лихачев ранее заявил РИА новости, что на Запорожской АЭС можно будет восстановить внешнее электроснабжение, переговоры по этому вопросу идут, в том числе с участием главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси.
На ЗАЭС 23 сентября произошло отключение внешнего электроснабжения из-за огневого воздействия ВСУ, в результате которого была отключена высоковольтная линия электропередачи 750 кВ "Днепровская". Питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, осуществляется от резервных дизель-генераторов. Резервная линия ЗАЭС "Ферросплавная -1" была отключена 7 мая.
