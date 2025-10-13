Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Аксаков ожидает снижения ключевой ставки в октябре - 13.10.2025, ПРАЙМ
Аксаков ожидает снижения ключевой ставки в октябре
Аксаков ожидает снижения ключевой ставки в октябре - 13.10.2025, ПРАЙМ
Аксаков ожидает снижения ключевой ставки в октябре
Банк России на ближайшем октябрьском заседании совета директоров по ключевой ставке снизит ее на 1 процентный пункт, но будет двигаться постепенно, ожидает... | 13.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-13T11:57+0300
2025-10-13T11:57+0300
банки
финансы
анатолий аксаков
госдума
центральные банки
банк россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859932096_0:140:3143:1908_1920x0_80_0_0_7b6a86aaa8814899213f56a8357b7ef0.jpg
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Банк России на ближайшем октябрьском заседании совета директоров по ключевой ставке снизит ее на 1 процентный пункт, но будет двигаться постепенно, ожидает глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. "Я рассчитываю, что на ближайшем заседании Центральный банк снизит ключевую ставку на 1 процентный пункт, но будет двигаться очень постепенно", - сказал он на пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня". Также Аксаков отметил, что повышение НДС будет иметь "разовое влияние на инфляционные процессы". Банк России по итогам заседания совета директоров 12 сентября ожидаемо снизил ключевую ставку - третий раз подряд, но лишь на 1 процентный пункт, до 17% годовых. Также регулятор сохранил нейтральный сигнал и не указал ожидаемую направленность своих шагов. Ближайшее заседание совета директоров регулятора по ключевой ставке запланировано на 24 октября. Минфин России предложил с 2026 года повысить налог на добавленную стоимость (НДС) с нынешних 20% до 22%, сохранив льготную ставку в 10% для всех социально значимых товаров. В их число входят продукты питания, лекарства и медицинская продукция, товары для детей, издания периодической печати, книги, племенные сельскохозяйственные животные.
банки, финансы, анатолий аксаков, госдума, центральные банки, банк россия
Банки, Финансы, Анатолий Аксаков, Госдума, центральные банки, банк Россия
11:57 13.10.2025
 
Аксаков ожидает снижения ключевой ставки в октябре

Аксаков считает, что ЦБ в октябре снизит ключевую ставку на 1 процентный пункт

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкФлаг на здании Центрального банка России
Флаг на здании Центрального банка России - ПРАЙМ, 1920, 13.10.2025
Флаг на здании Центрального банка России. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Банк России на ближайшем октябрьском заседании совета директоров по ключевой ставке снизит ее на 1 процентный пункт, но будет двигаться постепенно, ожидает глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
"Я рассчитываю, что на ближайшем заседании Центральный банк снизит ключевую ставку на 1 процентный пункт, но будет двигаться очень постепенно", - сказал он на пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня".
Также Аксаков отметил, что повышение НДС будет иметь "разовое влияние на инфляционные процессы".
Банк России по итогам заседания совета директоров 12 сентября ожидаемо снизил ключевую ставку - третий раз подряд, но лишь на 1 процентный пункт, до 17% годовых. Также регулятор сохранил нейтральный сигнал и не указал ожидаемую направленность своих шагов.
Ближайшее заседание совета директоров регулятора по ключевой ставке запланировано на 24 октября.
Минфин России предложил с 2026 года повысить налог на добавленную стоимость (НДС) с нынешних 20% до 22%, сохранив льготную ставку в 10% для всех социально значимых товаров. В их число входят продукты питания, лекарства и медицинская продукция, товары для детей, издания периодической печати, книги, племенные сельскохозяйственные животные.
Президент РСПП Александр Шохин
Шохин спрогнозировал ключевую ставку ЦБ к концу 2026 года
9 октября, 11:47
 
БанкиФинансыАнатолий АксаковГосдумацентральные банкибанк Россия
 
 
