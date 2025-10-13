https://1prime.ru/20251013/aksakov-863456072.html

Аксаков ожидает снижения ключевой ставки в октябре

МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Банк России на ближайшем октябрьском заседании совета директоров по ключевой ставке снизит ее на 1 процентный пункт, но будет двигаться постепенно, ожидает глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. "Я рассчитываю, что на ближайшем заседании Центральный банк снизит ключевую ставку на 1 процентный пункт, но будет двигаться очень постепенно", - сказал он на пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня". Также Аксаков отметил, что повышение НДС будет иметь "разовое влияние на инфляционные процессы". Банк России по итогам заседания совета директоров 12 сентября ожидаемо снизил ключевую ставку - третий раз подряд, но лишь на 1 процентный пункт, до 17% годовых. Также регулятор сохранил нейтральный сигнал и не указал ожидаемую направленность своих шагов. Ближайшее заседание совета директоров регулятора по ключевой ставке запланировано на 24 октября. Минфин России предложил с 2026 года повысить налог на добавленную стоимость (НДС) с нынешних 20% до 22%, сохранив льготную ставку в 10% для всех социально значимых товаров. В их число входят продукты питания, лекарства и медицинская продукция, товары для детей, издания периодической печати, книги, племенные сельскохозяйственные животные.

