Рынок акций снова просел, но есть нюанс

Индекс Мосбиржи после локального ралли с годового дна на 5% в пятницу не смог продолжить восстановление и упал на 2%. Но бенчмарк вновь удержался выше границы трехлетнего восходящего тренда, и это обнадеживает. Несмотря на жесткий внешний фон и вероятность приостановки цикла снижения ставки акции уже сильно технически перепроданы и фундаментально дешевы. Удержание индекса над 2570 п. сохраняет вероятность разворота рынка вверх, а сегодня утром, несмотря на угрозы Трампа ввести 100% пошлин против Китая, наш рынок держится крепко и даже подрастает к 2600 п.Сильнее рынка на неделе — акции ГМК Норникеля, они на падении широкого рынка за пятидневку смогли прибавить свыше 2%. Причина устойчивости — ралли металлов платино-палладиевой группы до многолетних максимумов. При стабилизации на широком рынке они одними из первых пойдут дальше вверх, ближайшее сопротивление на 130 руб., а фундаментальная оценка по 150 руб.Слабее рынка за неделю — акции девелопера ПИК. Обвал курса свыше 20% и уровни начала года у 410 руб. Причина распродаж — отмена дивполитики и увеличение номинала акций в 100 раз. Акции стали очень перепроданными, и от 410 руб. читается технический высокий отскок. Правда, фундаментальный кейс испорчен.Рубль за неделю подорожал на процент, несмотря на рост геополитических рисков и падение сырьевых фьючерсов. Поддержали нацвалюту фискальный и монетарный драйверы. Доллар вновь у 81, евро по 94, юань у 11,3. Тем не менее до конца года прогноз не меняем — ожидаем сокращение предложения валюты на рынке и восстановление доллара в зону 85–90, евро на 100, юань по 12.Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
Индекс Мосбиржи после локального ралли с годового дна на 5% в пятницу не смог продолжить восстановление и упал на 2%. Но бенчмарк вновь удержался выше границы трехлетнего восходящего тренда, и это обнадеживает. Несмотря на жесткий внешний фон и вероятность приостановки цикла снижения ставки акции уже сильно технически перепроданы и фундаментально дешевы. Удержание индекса над 2570 п. сохраняет вероятность разворота рынка вверх, а сегодня утром, несмотря на угрозы Трампа ввести 100% пошлин против Китая, наш рынок держится крепко и даже подрастает к 2600 п.
Сильнее рынка на неделе — акции ГМК Норникеля, они на падении широкого рынка за пятидневку смогли прибавить свыше 2%. Причина устойчивости — ралли металлов платино-палладиевой группы до многолетних максимумов. При стабилизации на широком рынке они одними из первых пойдут дальше вверх, ближайшее сопротивление на 130 руб., а фундаментальная оценка по 150 руб.
Биржи АТР снижаются на новостях из Китая и США
08:15
Слабее рынка за неделю — акции девелопера ПИК. Обвал курса свыше 20% и уровни начала года у 410 руб. Причина распродаж — отмена дивполитики и увеличение номинала акций в 100 раз. Акции стали очень перепроданными, и от 410 руб. читается технический высокий отскок. Правда, фундаментальный кейс испорчен.
Рубль за неделю подорожал на процент, несмотря на рост геополитических рисков и падение сырьевых фьючерсов. Поддержали нацвалюту фискальный и монетарный драйверы. Доллар вновь у 81, евро по 94, юань у 11,3. Тем не менее до конца года прогноз не меняем — ожидаем сокращение предложения валюты на рынке и восстановление доллара в зону 85–90, евро на 100, юань по 12.
Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.