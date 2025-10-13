Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рынок акций снова просел, но есть нюанс - 13.10.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20251013/aktsii-863453516.html
Рынок акций снова просел, но есть нюанс
Рынок акций снова просел, но есть нюанс - 13.10.2025, ПРАЙМ
Рынок акций снова просел, но есть нюанс
Индекс Мосбиржи после локального ралли с годового дна на 5% в пятницу не смог продолжить восстановление и упал на 2%. Но бенчмарк вновь удержался выше границы... | 13.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-13T10:25+0300
2025-10-13T10:25+0300
мнения аналитиков
рынок
торги
китай
михаил зельцер
"бкс мир инвестиций"
пик
гмк норильский никель
Индекс Мосбиржи после локального ралли с годового дна на 5% в пятницу не смог продолжить восстановление и упал на 2%. Но бенчмарк вновь удержался выше границы трехлетнего восходящего тренда, и это обнадеживает. Несмотря на жесткий внешний фон и вероятность приостановки цикла снижения ставки акции уже сильно технически перепроданы и фундаментально дешевы. Удержание индекса над 2570 п. сохраняет вероятность разворота рынка вверх, а сегодня утром, несмотря на угрозы Трампа ввести 100% пошлин против Китая, наш рынок держится крепко и даже подрастает к 2600 п.Сильнее рынка на неделе — акции ГМК Норникеля, они на падении широкого рынка за пятидневку смогли прибавить свыше 2%. Причина устойчивости — ралли металлов платино-палладиевой группы до многолетних максимумов. При стабилизации на широком рынке они одними из первых пойдут дальше вверх, ближайшее сопротивление на 130 руб., а фундаментальная оценка по 150 руб.Слабее рынка за неделю — акции девелопера ПИК. Обвал курса свыше 20% и уровни начала года у 410 руб. Причина распродаж — отмена дивполитики и увеличение номинала акций в 100 раз. Акции стали очень перепроданными, и от 410 руб. читается технический высокий отскок. Правда, фундаментальный кейс испорчен.Рубль за неделю подорожал на процент, несмотря на рост геополитических рисков и падение сырьевых фьючерсов. Поддержали нацвалюту фискальный и монетарный драйверы. Доллар вновь у 81, евро по 94, юань у 11,3. Тем не менее до конца года прогноз не меняем — ожидаем сокращение предложения валюты на рынке и восстановление доллара в зону 85–90, евро на 100, юань по 12.Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
китай
мнения аналитиков, рынок, торги, китай, михаил зельцер, "бкс мир инвестиций", пик, гмк норильский никель
Мнения аналитиков, Рынок, Торги, КИТАЙ, Михаил Зельцер, "БКС Мир инвестиций", ПИК, ГМК Норильский никель
10:25 13.10.2025
 

Рынок акций снова просел, но есть нюанс

Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
Индекс Мосбиржи после локального ралли с годового дна на 5% в пятницу не смог продолжить восстановление и упал на 2%. Но бенчмарк вновь удержался выше границы трехлетнего восходящего тренда, и это обнадеживает. Несмотря на жесткий внешний фон и вероятность приостановки цикла снижения ставки акции уже сильно технически перепроданы и фундаментально дешевы. Удержание индекса над 2570 п. сохраняет вероятность разворота рынка вверх, а сегодня утром, несмотря на угрозы Трампа ввести 100% пошлин против Китая, наш рынок держится крепко и даже подрастает к 2600 п.
Сильнее рынка на неделе — акции ГМК Норникеля, они на падении широкого рынка за пятидневку смогли прибавить свыше 2%. Причина устойчивости — ралли металлов платино-палладиевой группы до многолетних максимумов. При стабилизации на широком рынке они одними из первых пойдут дальше вверх, ближайшее сопротивление на 130 руб., а фундаментальная оценка по 150 руб.
Биржи АТР снижаются на новостях из Китая и США
08:15
Биржи АТР снижаются на новостях из Китая и США
08:15
Слабее рынка за неделю — акции девелопера ПИК. Обвал курса свыше 20% и уровни начала года у 410 руб. Причина распродаж — отмена дивполитики и увеличение номинала акций в 100 раз. Акции стали очень перепроданными, и от 410 руб. читается технический высокий отскок. Правда, фундаментальный кейс испорчен.
Рубль за неделю подорожал на процент, несмотря на рост геополитических рисков и падение сырьевых фьючерсов. Поддержали нацвалюту фискальный и монетарный драйверы. Доллар вновь у 81, евро по 94, юань у 11,3. Тем не менее до конца года прогноз не меняем — ожидаем сокращение предложения валюты на рынке и восстановление доллара в зону 85–90, евро на 100, юань по 12.
Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Мнения аналитиковРынокТоргиКИТАЙМихаил Зельцер"БКС Мир инвестиций"ПИКГМК Норильский никель
 
 
