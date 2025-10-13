https://1prime.ru/20251013/aktsii-863458049.html

Российский рынок акций умеренно снижается

Российский рынок акций умеренно снижается - 13.10.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций умеренно снижается

13.10.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций в основную торговую сессию умеренно снижается, главный индекс - ниже ключевой отметки 2600 пунктов, следует из данных Московской биржи.

МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию умеренно снижается, главный индекс - ниже ключевой отметки 2600 пунктов, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 12.16 мск снижался на 0,64%, до 2571,88 пункта, индекс Мосбиржи в юанях повышался на 0,3%, до 1053,31 пункта. Рост юаневого индекса обусловлен его падением на Мосбирже на 8 копеек, до 11,26 рубля. В частности, дешевеют бумаги "Полюса" (-2,3%), "Интер РАО" (-2,3%), "МосЭнерго" (-2,3%). Дорожают бумаги "Норникеля" (+1,9%), "Татнефти" (+1,1%), "Фосагро" (+0,6%) Российский рынок акций остается слабым, отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Причины прежние – геополитика, повышение налоговой нагрузки, ожидания паузы в цикле снижения ключевой ставки. Что касается последнего момента, то стали появляться мнения, что ЦБ в этом году вообще не снизит ставку. Мы же придерживаемся прежних взглядов – ставка будет уменьшена на 1 процентный пункт на последнем в этом году заседании регулятора", - добавляет он. Евгений Локтюхов из ПСБ квалифицирует ситуацию на рынке акций и в экономике как сложную и осторожно оценивает рынок в среднесрочном плане. "Но краткосрочно по-прежнему ждем как минимум отскока, учитывая сильный откат за последние несколько недель и проторговку сильного с нашей точки зрения уровня района 2600 пунктов по индексу Мосбиржи: для развития снижения и закрепления под ним "с ходу" нужна подпитка значимым новостным негативом или более уверенным ухудшением внешнего фона. Целевым на сегодня-завтра видим диапазон 2580-2680 пунктов", - добавляет он.

