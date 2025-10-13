Алиханов рассказал о росте производительности труда в ОПК
Производительность труда в ОПК за три года выросла на 40 процентов
Машиностроительный завод. Архивное фото
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Производительность труда в российском оборонно-промышленном комплексе (ОПК) за последние три года увеличилась на 40%, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"Нам предстоит в условиях кадрового дефицита решить задачу увеличения производительности (труда - ред.) на 25%. Последние 3 года наиболее активная работа в этом направлении, по понятным причинам, велась в периметре оборонно-промышленного комплекса. Могу сказать, что производительность в ОПК повысилась на 40%, хотя, конечно, динамика могла быть и выше", - сказал министр в рамках заседания президиума фракции "Единая Россия".
Алиханов отметил, что для многократного роста производства вооружений, военной, специальной техники и средств поражения было вложено немало средств в техперевооружение и поставку нового оборудования. Кроме того, был обеспечен высокий спрос на продукцию отечественного станкостроения, что позволило существенно нарастить заказ на станки российского производства.
"Мы продолжим эту работу с учетом объемов финансирования. И ставим ее в приоритет для оборонного сектора на следующий программный период госпрограмму вооружений. Сейчас, вы знаете, президент проводит целую серию совещаний на эту тему, мы там докладываем как ответственное ведомство по госпрограмме оборонно-промышленного комплекса, и у нас один из принципов, которые мы закладываем, - это максимальный переход на отечественное программное обеспечение, решения, связанные с искусственным интеллектом, и на решения, связанные с максимальной роботизацией и автоматизацией производств", - заключил Алиханов.