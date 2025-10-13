Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Алиханов рассказал о росте производительности труда в ОПК - 13.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251013/alikhanov-863461231.html
Алиханов рассказал о росте производительности труда в ОПК
Алиханов рассказал о росте производительности труда в ОПК - 13.10.2025, ПРАЙМ
Алиханов рассказал о росте производительности труда в ОПК
Производительность труда в российском оборонно-промышленном комплексе (ОПК) за последние три года увеличилась на 40%, сообщил глава Минпромторга РФ Антон... | 13.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-13T14:37+0300
2025-10-13T14:37+0300
экономика
промышленность
россия
рф
антон алиханов
минпромторг
единая россия
https://cdnn.1prime.ru/img/82955/08/829550851_0:162:2971:1833_1920x0_80_0_0_0b705199e814c0dfbaadf530239c89ac.jpg
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Производительность труда в российском оборонно-промышленном комплексе (ОПК) за последние три года увеличилась на 40%, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "Нам предстоит в условиях кадрового дефицита решить задачу увеличения производительности (труда - ред.) на 25%. Последние 3 года наиболее активная работа в этом направлении, по понятным причинам, велась в периметре оборонно-промышленного комплекса. Могу сказать, что производительность в ОПК повысилась на 40%, хотя, конечно, динамика могла быть и выше", - сказал министр в рамках заседания президиума фракции "Единая Россия". Алиханов отметил, что для многократного роста производства вооружений, военной, специальной техники и средств поражения было вложено немало средств в техперевооружение и поставку нового оборудования. Кроме того, был обеспечен высокий спрос на продукцию отечественного станкостроения, что позволило существенно нарастить заказ на станки российского производства. "Мы продолжим эту работу с учетом объемов финансирования. И ставим ее в приоритет для оборонного сектора на следующий программный период госпрограмму вооружений. Сейчас, вы знаете, президент проводит целую серию совещаний на эту тему, мы там докладываем как ответственное ведомство по госпрограмме оборонно-промышленного комплекса, и у нас один из принципов, которые мы закладываем, - это максимальный переход на отечественное программное обеспечение, решения, связанные с искусственным интеллектом, и на решения, связанные с максимальной роботизацией и автоматизацией производств", - заключил Алиханов.
https://1prime.ru/20251006/ekonomika-863196414.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82955/08/829550851_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_a653e01fb0aa4b4d2f1e213134feeed0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
промышленность, россия, рф, антон алиханов, минпромторг, единая россия
Экономика, Промышленность, РОССИЯ, РФ, Антон Алиханов, Минпромторг, Единая Россия
14:37 13.10.2025
 
Алиханов рассказал о росте производительности труда в ОПК

Производительность труда в ОПК за три года выросла на 40 процентов

© РИА Новости . Александр Гальперин | Перейти в медиабанкМашиностроительный завод
Машиностроительный завод - ПРАЙМ, 1920, 13.10.2025
Машиностроительный завод. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Производительность труда в российском оборонно-промышленном комплексе (ОПК) за последние три года увеличилась на 40%, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"Нам предстоит в условиях кадрового дефицита решить задачу увеличения производительности (труда - ред.) на 25%. Последние 3 года наиболее активная работа в этом направлении, по понятным причинам, велась в периметре оборонно-промышленного комплекса. Могу сказать, что производительность в ОПК повысилась на 40%, хотя, конечно, динамика могла быть и выше", - сказал министр в рамках заседания президиума фракции "Единая Россия".
Алиханов отметил, что для многократного роста производства вооружений, военной, специальной техники и средств поражения было вложено немало средств в техперевооружение и поставку нового оборудования. Кроме того, был обеспечен высокий спрос на продукцию отечественного станкостроения, что позволило существенно нарастить заказ на станки российского производства.
"Мы продолжим эту работу с учетом объемов финансирования. И ставим ее в приоритет для оборонного сектора на следующий программный период госпрограмму вооружений. Сейчас, вы знаете, президент проводит целую серию совещаний на эту тему, мы там докладываем как ответственное ведомство по госпрограмме оборонно-промышленного комплекса, и у нас один из принципов, которые мы закладываем, - это максимальный переход на отечественное программное обеспечение, решения, связанные с искусственным интеллектом, и на решения, связанные с максимальной роботизацией и автоматизацией производств", - заключил Алиханов.
Министр экономического развития РФ Максим Решетников во время брифинга - ПРАЙМ, 1920, 06.10.2025
Решетников рассказал о влиянии высоких ставок на рост экономики
6 октября, 09:46
 
ЭкономикаПромышленностьРОССИЯРФАнтон АлихановМинпромторгЕдиная Россия
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала