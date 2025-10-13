https://1prime.ru/20251013/almaz-863464867.html

В Архангельской области нашли один из пяти крупнейших алмазов в России

промышленность

россия

архангельская область

агд даймондс

МУРМАНСК, 13 кот – ПРАЙМ. Алмаз весом в 340 карат, найденный на месторождении имени В. Гриба в Архангельской области, стал рекордным для месторождения и одним из пяти крупнейших, найденных в России, сообщил губернатор региона Александр Цыбульский. "Уникальная находка на месторождении им. В. Гриба – алмаз весом 340 карат! Это рекорд для всей истории промышленной разработки месторождения, на котором работает "АГД Даймондс", и один из пяти крупнейших алмазов, добытых в современной России", - написал глава региона в своем Telegram-канале. По словам Цыбульского, камень не только впечатляет размером, он исключительного качества и обладает высокой ценностью для рынка. Доля таких кристаллов составляет не более 2% от всех природных алмазов.

архангельская область

