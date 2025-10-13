https://1prime.ru/20251013/almaz-863464867.html
В Архангельской области нашли один из пяти крупнейших алмазов в России
В Архангельской области нашли один из пяти крупнейших алмазов в России - 13.10.2025, ПРАЙМ
В Архангельской области нашли один из пяти крупнейших алмазов в России
Алмаз весом в 340 карат, найденный на месторождении имени В. Гриба в Архангельской области, стал рекордным для месторождения и одним из пяти крупнейших,... | 13.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-13T17:10+0300
2025-10-13T17:10+0300
2025-10-13T17:10+0300
промышленность
россия
архангельская область
агд даймондс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/06/860383712_0:241:4179:2592_1920x0_80_0_0_63d8c4e35ff111477e4388c14ed6fb50.jpg
МУРМАНСК, 13 кот – ПРАЙМ. Алмаз весом в 340 карат, найденный на месторождении имени В. Гриба в Архангельской области, стал рекордным для месторождения и одним из пяти крупнейших, найденных в России, сообщил губернатор региона Александр Цыбульский. "Уникальная находка на месторождении им. В. Гриба – алмаз весом 340 карат! Это рекорд для всей истории промышленной разработки месторождения, на котором работает "АГД Даймондс", и один из пяти крупнейших алмазов, добытых в современной России", - написал глава региона в своем Telegram-канале. По словам Цыбульского, камень не только впечатляет размером, он исключительного качества и обладает высокой ценностью для рынка. Доля таких кристаллов составляет не более 2% от всех природных алмазов.
https://1prime.ru/20251009/almaz-863358334.html
архангельская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/06/860383712_202:0:3978:2832_1920x0_80_0_0_7f37f1be083b8d57a6c890284c5446cd.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
промышленность, россия, архангельская область, агд даймондс
Промышленность, РОССИЯ, Архангельская область, АГД Даймондс
В Архангельской области нашли один из пяти крупнейших алмазов в России
В Архангельской области нашли алмаз весом 340 карат