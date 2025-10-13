Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Архангельской области нашли один из пяти крупнейших алмазов в России - 13.10.2025
В Архангельской области нашли один из пяти крупнейших алмазов в России
Алмаз весом в 340 карат, найденный на месторождении имени В. Гриба в Архангельской области, стал рекордным для месторождения и одним из пяти крупнейших,... | 13.10.2025, ПРАЙМ
МУРМАНСК, 13 кот – ПРАЙМ. Алмаз весом в 340 карат, найденный на месторождении имени В. Гриба в Архангельской области, стал рекордным для месторождения и одним из пяти крупнейших, найденных в России, сообщил губернатор региона Александр Цыбульский. "Уникальная находка на месторождении им. В. Гриба – алмаз весом 340 карат! Это рекорд для всей истории промышленной разработки месторождения, на котором работает "АГД Даймондс", и один из пяти крупнейших алмазов, добытых в современной России", - написал глава региона в своем Telegram-канале. По словам Цыбульского, камень не только впечатляет размером, он исключительного качества и обладает высокой ценностью для рынка. Доля таких кристаллов составляет не более 2% от всех природных алмазов.
17:10 13.10.2025
 
В Архангельской области нашли один из пяти крупнейших алмазов в России

МУРМАНСК, 13 кот – ПРАЙМ. Алмаз весом в 340 карат, найденный на месторождении имени В. Гриба в Архангельской области, стал рекордным для месторождения и одним из пяти крупнейших, найденных в России, сообщил губернатор региона Александр Цыбульский.
"Уникальная находка на месторождении им. В. Гриба – алмаз весом 340 карат! Это рекорд для всей истории промышленной разработки месторождения, на котором работает "АГД Даймондс", и один из пяти крупнейших алмазов, добытых в современной России", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
По словам Цыбульского, камень не только впечатляет размером, он исключительного качества и обладает высокой ценностью для рынка. Доля таких кристаллов составляет не более 2% от всех природных алмазов.
