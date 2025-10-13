Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Арнест ЮниРусь" получила сертификацию "Халяль" для своих бульонов - 13.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251013/arnest-863449606.html
"Арнест ЮниРусь" получила сертификацию "Халяль" для своих бульонов
"Арнест ЮниРусь" получила сертификацию "Халяль" для своих бульонов - 13.10.2025, ПРАЙМ
"Арнест ЮниРусь" получила сертификацию "Халяль" для своих бульонов
Компания "Арнест ЮниРусь" (бывшее подразделение Unilever в России), производитель потребительских товаров повседневного спроса и продуктов питания, получила... | 13.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-13T07:01+0300
2025-10-13T07:01+0300
бизнес
экономика
unilever
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863449606.jpg?1760328110
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Компания "Арнест ЮниРусь" (бывшее подразделение Unilever в России), производитель потребительских товаров повседневного спроса и продуктов питания, получила сертификацию "Халяль" для ряда своих бульонов "Кнорр Professional", рассказали РИА Новости в компании. "В рамках сертификации "Халяль" был подтвержден соответствующий статус для ряда позиций бренда "Кнорр Professional", включая говяжий, куриный, овощной и грибной бульоны, а также линейку "Настоящих бульонов Кнорр Professional" с чистой этикеткой. Первым товаром, на упаковке которого появится знак "Халяль", станет новинка - "Кнорр Professional Бульон из баранины", - говорится в сообщении. Также в компании отметили, что рынок халяльной продукции активно развивается, превышая темпы роста традиционного сегмента. По их словам, спрос на продукты с таким сертификатом формируется не только среди представителей мусульманской аудитории, но и покупателей, которые выбирают такие продукты за счет прозрачных стандартов качества и безопасности.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, unilever
Бизнес, Экономика, Unilever
07:01 13.10.2025
 
"Арнест ЮниРусь" получила сертификацию "Халяль" для своих бульонов

«Арнест ЮниРусь» получила сертификацию «Халяль» для ряда своих бульонов

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Компания "Арнест ЮниРусь" (бывшее подразделение Unilever в России), производитель потребительских товаров повседневного спроса и продуктов питания, получила сертификацию "Халяль" для ряда своих бульонов "Кнорр Professional", рассказали РИА Новости в компании.
"В рамках сертификации "Халяль" был подтвержден соответствующий статус для ряда позиций бренда "Кнорр Professional", включая говяжий, куриный, овощной и грибной бульоны, а также линейку "Настоящих бульонов Кнорр Professional" с чистой этикеткой. Первым товаром, на упаковке которого появится знак "Халяль", станет новинка - "Кнорр Professional Бульон из баранины", - говорится в сообщении.
Также в компании отметили, что рынок халяльной продукции активно развивается, превышая темпы роста традиционного сегмента. По их словам, спрос на продукты с таким сертификатом формируется не только среди представителей мусульманской аудитории, но и покупателей, которые выбирают такие продукты за счет прозрачных стандартов качества и безопасности.
 
ЭкономикаБизнесUnilever
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала