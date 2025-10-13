https://1prime.ru/20251013/arnest-863449606.html
"Арнест ЮниРусь" получила сертификацию "Халяль" для своих бульонов
"Арнест ЮниРусь" получила сертификацию "Халяль" для своих бульонов - 13.10.2025, ПРАЙМ
"Арнест ЮниРусь" получила сертификацию "Халяль" для своих бульонов
Компания "Арнест ЮниРусь" (бывшее подразделение Unilever в России), производитель потребительских товаров повседневного спроса и продуктов питания, получила... | 13.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-13T07:01+0300
2025-10-13T07:01+0300
2025-10-13T07:01+0300
бизнес
экономика
unilever
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863449606.jpg?1760328110
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Компания "Арнест ЮниРусь" (бывшее подразделение Unilever в России), производитель потребительских товаров повседневного спроса и продуктов питания, получила сертификацию "Халяль" для ряда своих бульонов "Кнорр Professional", рассказали РИА Новости в компании.
"В рамках сертификации "Халяль" был подтвержден соответствующий статус для ряда позиций бренда "Кнорр Professional", включая говяжий, куриный, овощной и грибной бульоны, а также линейку "Настоящих бульонов Кнорр Professional" с чистой этикеткой. Первым товаром, на упаковке которого появится знак "Халяль", станет новинка - "Кнорр Professional Бульон из баранины", - говорится в сообщении.
Также в компании отметили, что рынок халяльной продукции активно развивается, превышая темпы роста традиционного сегмента. По их словам, спрос на продукты с таким сертификатом формируется не только среди представителей мусульманской аудитории, но и покупателей, которые выбирают такие продукты за счет прозрачных стандартов качества и безопасности.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, unilever
Бизнес, Экономика, Unilever
"Арнест ЮниРусь" получила сертификацию "Халяль" для своих бульонов
«Арнест ЮниРусь» получила сертификацию «Халяль» для ряда своих бульонов
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Компания "Арнест ЮниРусь" (бывшее подразделение Unilever в России), производитель потребительских товаров повседневного спроса и продуктов питания, получила сертификацию "Халяль" для ряда своих бульонов "Кнорр Professional", рассказали РИА Новости в компании.
"В рамках сертификации "Халяль" был подтвержден соответствующий статус для ряда позиций бренда "Кнорр Professional", включая говяжий, куриный, овощной и грибной бульоны, а также линейку "Настоящих бульонов Кнорр Professional" с чистой этикеткой. Первым товаром, на упаковке которого появится знак "Халяль", станет новинка - "Кнорр Professional Бульон из баранины", - говорится в сообщении.
Также в компании отметили, что рынок халяльной продукции активно развивается, превышая темпы роста традиционного сегмента. По их словам, спрос на продукты с таким сертификатом формируется не только среди представителей мусульманской аудитории, но и покупателей, которые выбирают такие продукты за счет прозрачных стандартов качества и безопасности.