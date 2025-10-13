https://1prime.ru/20251013/arnest-863449606.html

"Арнест ЮниРусь" получила сертификацию "Халяль" для своих бульонов

"Арнест ЮниРусь" получила сертификацию "Халяль" для своих бульонов - 13.10.2025, ПРАЙМ

"Арнест ЮниРусь" получила сертификацию "Халяль" для своих бульонов

Компания "Арнест ЮниРусь" (бывшее подразделение Unilever в России), производитель потребительских товаров повседневного спроса и продуктов питания, получила... | 13.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-13T07:01+0300

2025-10-13T07:01+0300

2025-10-13T07:01+0300

бизнес

экономика

unilever

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863449606.jpg?1760328110

МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Компания "Арнест ЮниРусь" (бывшее подразделение Unilever в России), производитель потребительских товаров повседневного спроса и продуктов питания, получила сертификацию "Халяль" для ряда своих бульонов "Кнорр Professional", рассказали РИА Новости в компании. "В рамках сертификации "Халяль" был подтвержден соответствующий статус для ряда позиций бренда "Кнорр Professional", включая говяжий, куриный, овощной и грибной бульоны, а также линейку "Настоящих бульонов Кнорр Professional" с чистой этикеткой. Первым товаром, на упаковке которого появится знак "Халяль", станет новинка - "Кнорр Professional Бульон из баранины", - говорится в сообщении. Также в компании отметили, что рынок халяльной продукции активно развивается, превышая темпы роста традиционного сегмента. По их словам, спрос на продукты с таким сертификатом формируется не только среди представителей мусульманской аудитории, но и покупателей, которые выбирают такие продукты за счет прозрачных стандартов качества и безопасности.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, unilever