https://1prime.ru/20251013/atr-863450454.html

Биржи АТР снижаются на новостях из Китая и США

Биржи АТР снижаются на новостях из Китая и США - 13.10.2025, ПРАЙМ

Биржи АТР снижаются на новостях из Китая и США

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) опускаются в понедельник утром на фоне неопределенности вокруг дальнейшего развития торговых... | 13.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-13T08:15+0300

2025-10-13T08:15+0300

2025-10-13T08:15+0300

экономика

рынок

торги

китай

сша

азиатско-тихоокеанский регион

дональд трамп

shenzhen composite

hang seng index

kospi

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859634741_0:37:3310:1899_1920x0_80_0_0_e63fb6d82866d1a4c4703af6bba26de0.jpg

МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) опускаются в понедельник утром на фоне неопределенности вокруг дальнейшего развития торговых отношений между Китаем и США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.По состоянию на 7.48 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 1,3% - до 3 846,25 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 2,19%, до 2 450,73 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 3,5%, до 25 369 пунктов. Южнокорейский KOSPI опускался на 1,65% - до 3 550,94 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,99%, до 8 869,4 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,01%, до 48 088,8 пункта. Рынки следят за развитием торговых отношений между США и Китаем. В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что все еще собирается ввести с 1 ноября новую пошлину в размере 100% на товары из Китая. "Мы полагаем, что окончательным решением будет продление текущей тарифной паузы до 10 ноября вместе с новыми, но ограниченными уступками с обеих сторон", - цитирует агентство Рейтер слова главного экономисты Goldman Sachs Яна Хатзиуса (Jan Hatzius). "Однако недавние политические шаги предполагают более широкий спектр возможных итогов, чем это было в предыдущие переговоры между США и Китаем: могут быть как большие уступки, но также и риски новых значительных экспортных ограничений и повышения тарифов, возможно, временного", - добавляет аналитик. Согласно опубликованным в понедельник данным главного таможенного управления КНР, товарооборот Китая и CША по итогам первых девяти месяцев 2025 года снизился на 15,6% в годовом выражении, составив 425,816 миллиарда долларов. Несмотря на продолжающуюся торговую войну, США остались третьим крупнейшим торговым партнером КНР после АСЕАН и Евросоюза.

https://1prime.ru/20251012/ssha-863438204.html

китай

сша

азиатско-тихоокеанский регион

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, китай, сша, азиатско-тихоокеанский регион, дональд трамп, shenzhen composite, hang seng index, kospi