Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Биржи АТР снижаются на новостях из Китая и США - 13.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251013/atr-863450454.html
Биржи АТР снижаются на новостях из Китая и США
Биржи АТР снижаются на новостях из Китая и США - 13.10.2025, ПРАЙМ
Биржи АТР снижаются на новостях из Китая и США
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) опускаются в понедельник утром на фоне неопределенности вокруг дальнейшего развития торговых... | 13.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-13T08:15+0300
2025-10-13T08:15+0300
экономика
рынок
торги
китай
сша
азиатско-тихоокеанский регион
дональд трамп
shenzhen composite
hang seng index
kospi
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859634741_0:37:3310:1899_1920x0_80_0_0_e63fb6d82866d1a4c4703af6bba26de0.jpg
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) опускаются в понедельник утром на фоне неопределенности вокруг дальнейшего развития торговых отношений между Китаем и США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.По состоянию на 7.48 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 1,3% - до 3 846,25 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 2,19%, до 2 450,73 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 3,5%, до 25 369 пунктов. Южнокорейский KOSPI опускался на 1,65% - до 3 550,94 пункта, австралийский S&amp;P/ASX 200 - на 0,99%, до 8 869,4 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,01%, до 48 088,8 пункта. Рынки следят за развитием торговых отношений между США и Китаем. В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что все еще собирается ввести с 1 ноября новую пошлину в размере 100% на товары из Китая. "Мы полагаем, что окончательным решением будет продление текущей тарифной паузы до 10 ноября вместе с новыми, но ограниченными уступками с обеих сторон", - цитирует агентство Рейтер слова главного экономисты Goldman Sachs Яна Хатзиуса (Jan Hatzius). "Однако недавние политические шаги предполагают более широкий спектр возможных итогов, чем это было в предыдущие переговоры между США и Китаем: могут быть как большие уступки, но также и риски новых значительных экспортных ограничений и повышения тарифов, возможно, временного", - добавляет аналитик. Согласно опубликованным в понедельник данным главного таможенного управления КНР, товарооборот Китая и CША по итогам первых девяти месяцев 2025 года снизился на 15,6% в годовом выражении, составив 425,816 миллиарда долларов. Несмотря на продолжающуюся торговую войну, США остались третьим крупнейшим торговым партнером КНР после АСЕАН и Евросоюза.
https://1prime.ru/20251012/ssha-863438204.html
китай
сша
азиатско-тихоокеанский регион
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859634741_365:0:2945:1935_1920x0_80_0_0_b488e5b7975596585d495140dfe81adf.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, китай, сша, азиатско-тихоокеанский регион, дональд трамп, shenzhen composite, hang seng index, kospi
Экономика, Рынок, Торги, КИТАЙ, США, Азиатско-Тихоокеанский регион, Дональд Трамп, Shenzhen Composite, Hang Seng Index, KOSPI
08:15 13.10.2025
 
Биржи АТР снижаются на новостях из Китая и США

Биржи АТР снижаются на неопределенности вокруг отношений США и КНР

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДоллары США
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 13.10.2025
Доллары США. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) опускаются в понедельник утром на фоне неопределенности вокруг дальнейшего развития торговых отношений между Китаем и США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 7.48 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 1,3% - до 3 846,25 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 2,19%, до 2 450,73 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 3,5%, до 25 369 пунктов. Южнокорейский KOSPI опускался на 1,65% - до 3 550,94 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,99%, до 8 869,4 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,01%, до 48 088,8 пункта.
Рынки следят за развитием торговых отношений между США и Китаем. В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что все еще собирается ввести с 1 ноября новую пошлину в размере 100% на товары из Китая.
"Мы полагаем, что окончательным решением будет продление текущей тарифной паузы до 10 ноября вместе с новыми, но ограниченными уступками с обеих сторон", - цитирует агентство Рейтер слова главного экономисты Goldman Sachs Яна Хатзиуса (Jan Hatzius).
"Однако недавние политические шаги предполагают более широкий спектр возможных итогов, чем это было в предыдущие переговоры между США и Китаем: могут быть как большие уступки, но также и риски новых значительных экспортных ограничений и повышения тарифов, возможно, временного", - добавляет аналитик.
Согласно опубликованным в понедельник данным главного таможенного управления КНР, товарооборот Китая и CША по итогам первых девяти месяцев 2025 года снизился на 15,6% в годовом выражении, составив 425,816 миллиарда долларов. Несмотря на продолжающуюся торговую войну, США остались третьим крупнейшим торговым партнером КНР после АСЕАН и Евросоюза.
Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс - ПРАЙМ, 1920, 12.10.2025
Вэнс допустил, что Трамп может снять с американских бирж компании КНР
Вчера, 18:19
 
ЭкономикаРынокТоргиКИТАЙСШААзиатско-Тихоокеанский регионДональд ТрампShenzhen CompositeHang Seng IndexKOSPI
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала