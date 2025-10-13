Биржи АТР снижаются на новостях из Китая и США
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) опускаются в понедельник утром на фоне неопределенности вокруг дальнейшего развития торговых отношений между Китаем и США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 7.48 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 1,3% - до 3 846,25 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 2,19%, до 2 450,73 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 3,5%, до 25 369 пунктов. Южнокорейский KOSPI опускался на 1,65% - до 3 550,94 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,99%, до 8 869,4 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,01%, до 48 088,8 пункта.
Рынки следят за развитием торговых отношений между США и Китаем. В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что все еще собирается ввести с 1 ноября новую пошлину в размере 100% на товары из Китая.
"Мы полагаем, что окончательным решением будет продление текущей тарифной паузы до 10 ноября вместе с новыми, но ограниченными уступками с обеих сторон", - цитирует агентство Рейтер слова главного экономисты Goldman Sachs Яна Хатзиуса (Jan Hatzius).
"Однако недавние политические шаги предполагают более широкий спектр возможных итогов, чем это было в предыдущие переговоры между США и Китаем: могут быть как большие уступки, но также и риски новых значительных экспортных ограничений и повышения тарифов, возможно, временного", - добавляет аналитик.
Согласно опубликованным в понедельник данным главного таможенного управления КНР, товарооборот Китая и CША по итогам первых девяти месяцев 2025 года снизился на 15,6% в годовом выражении, составив 425,816 миллиарда долларов. Несмотря на продолжающуюся торговую войну, США остались третьим крупнейшим торговым партнером КНР после АСЕАН и Евросоюза.