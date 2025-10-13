https://1prime.ru/20251013/banki-863448292.html

Россиян предупредили о введении ограничений в финансовой сфере

Россиян предупредили о введении ограничений в финансовой сфере - 13.10.2025, ПРАЙМ

Россиян предупредили о введении ограничений в финансовой сфере

В декабре в России могут начать действовать новые правила, ограничивающие количество банковских карт, которые может оформить один гражданин, сообщил "Известиям" | 13.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-13T04:45+0300

2025-10-13T04:45+0300

2025-10-13T04:46+0300

экономика

россия

финансы

банки

госдума

анатолий аксаков

банк россии

контроль

банковские карты

https://cdnn.1prime.ru/img/77339/17/773391701_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_876108bc88ccfe4889e390067285b6f8.jpg

МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. В декабре в России могут начать действовать новые правила, ограничивающие количество банковских карт, которые может оформить один гражданин, сообщил "Известиям" Анатолий Аксаков, глава комитета Госдумы по финансовому рынку."Лимиты на число карт для одного человека могут заработать уже с декабря. Инициатива предлагает ввести два лимита: не больше пяти карт в одном банке и не больше 20 во всех для одного клиента. До этого предполагалось ограничение в 10 карт, но от этой идеи отказались", — говорится в статье со ссылкой на Аксакова.Также сообщается, что наряду с введением лимитов предусматривается запустить сервис, позволяющий клиентам банка контролировать, в каких кредитных организациях и когда они оформляли свои карты. Как предполагается, использование сервиса повысит прозрачность и, соответственно, контроль за "пластиком".Как сообщают "Известия", Банк России выразил поддержку инициативе, отметив, что лимитирование количество карт поможет в противодействии мошенничеству и операциям дропперов, через которых злоумышленники выводят украденные деньги.

https://1prime.ru/20250917/bank-862402132.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, финансы, банки, госдума, анатолий аксаков, банк россии, контроль, банковские карты