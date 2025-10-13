Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
04:45 13.10.2025
 
Россиян предупредили о введении ограничений в финансовой сфере

Пластиковые карты
МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. В декабре в России могут начать действовать новые правила, ограничивающие количество банковских карт, которые может оформить один гражданин, сообщил "Известиям" Анатолий Аксаков, глава комитета Госдумы по финансовому рынку.
"Лимиты на число карт для одного человека могут заработать уже с декабря. Инициатива предлагает ввести два лимита: не больше пяти карт в одном банке и не больше 20 во всех для одного клиента. До этого предполагалось ограничение в 10 карт, но от этой идеи отказались", — говорится в статье со ссылкой на Аксакова.
Также сообщается, что наряду с введением лимитов предусматривается запустить сервис, позволяющий клиентам банка контролировать, в каких кредитных организациях и когда они оформляли свои карты. Как предполагается, использование сервиса повысит прозрачность и, соответственно, контроль за "пластиком".
Как сообщают "Известия", Банк России выразил поддержку инициативе, отметив, что лимитирование количество карт поможет в противодействии мошенничеству и операциям дропперов, через которых злоумышленники выводят украденные деньги.
