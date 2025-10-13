Бензин и дизельное топливо продают в Крыму на 89 АЗС
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - ПРАЙМ. Бензин и дизельное топливо реализуются в Крыму в понедельник утром на 89 АЗС полуострова, сообщило минтопэнерго региона.
Глава региона Сергей Аксенов ранее сообщил, что бензин с 11 октября будет поступать в продажу дополнительно на 18 заправок в различных регионах в республике Крым.
Адреса 89 АЗС, где есть в продаже топливо, опубликованы на сайте министерства топлива и энергетики республики. В основном в продаже есть бензин марки АИ 92, АИ 95 в свободной продаже только на пяти заправках. На многих АЗС присутствует в продаже АИ 95+, на всех АЗС есть в продаже дизельное топливо. Информация о наличии топлива обновляется несколько раз в день.
Аксенов ранее сообщил, что в регионе достигнута договоренность с нефтетрейдерами о фиксированной стоимости топлива на 30 дней, в частности за бензин марки АИ-92 – не выше 70 рублей за литр, за АИ-95 – не выше 76 рублей за литр. В Севастополе также снизили цены на бензин, 2 октября предельная стоимость литра АИ-95 стала 78,95 рублей, АИ-92 - 70,95 рублей. Лимит на заправку в Севастополе составляет 30 литров.
Первого октября министр энергетики России Сергей Цивилев обсудил ситуацию с поставками топлива в новые регионы с властями Крыма и Севастополя, находясь на полуострове. Он отметил, что ситуация с перебоями топлива в Крыму и новых регионах будет полностью разрешена к концу октября.