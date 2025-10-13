https://1prime.ru/20251013/birzhi-863456562.html

Биржи АТР закрылись снижением

Биржи АТР закрылись снижением - 13.10.2025, ПРАЙМ

Биржи АТР закрылись снижением

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник закрылись снижением на фоне нового витка торговой напряженности между Китаем и... | 13.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-13T11:58+0300

2025-10-13T11:58+0300

2025-10-13T11:58+0300

экономика

рынок

торги

китай

сша

азиатско-тихоокеанский регион

дональд трамп

си цзиньпин

shenzhen composite

hang seng index

https://cdnn.1prime.ru/img/84135/69/841356947_0:124:2400:1474_1920x0_80_0_0_606d2e9b99526466cfbaf7c618834dc6.jpg

МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник закрылись снижением на фоне нового витка торговой напряженности между Китаем и США, свидетельствуют данные торгов. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite сократился на 0,19%, до 3 889,5 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,74%, до 2 487,22 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,52%, до 25 889,48 пункта. Южнокорейский индекс KOSPI снизился на 0,72% - до 3 584,55 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,84%, до 8 882,8 пункта. Японский рынок закрыт в понедельник в связи с выходным днем, в пятницу японский Nikkei 225 уменьшился на 1,01%, до 48 088,8 пункта. В понедельник президент США Дональд Трамп сообщил, что все еще собирается ввести с 1 ноября новую пошлину в размере 100% на товары из Китая, а также добавил, что его запланированная на саммите АТЭС встреча с председателем КНР Си Цзиньпином, "похоже, больше не имеет смысла". Позднее торговый представитель США Джеймисон Грир заявил, что эта встреча все еще может состояться, несмотря на новый виток напряженности в торговых отношениях между двумя странами. "Рынки должны быть готовы к краткосрочной волатильности, вызванной новостями о тарифах… Трейдеры могут рассматривать это как краткосрочный шок, а не как структурную угрозу", - прокомментировала агентству Блумберг стратег Pepperstone Group Дилин Ву (Dilin Wu). Несколько сдержать снижение индексов в Китае могла внутренняя макростатистика, вышедшая ранее в понедельник. Так, экспорт из КНР в сентябре вырос в годовом выражении на 8,3%, тогда как ожидался рост на 6%. А импорт в страну в отчетном месяце поднялся сразу на 7,4% при прогнозе увеличения на 1,5%. Акции Xiaomi подешевели в Гонконге на 5,7%. Как пишет агентство Блумберг со ссылкой на китайские СМИ, один из ее электромобилей SU7 попал в аварию в городе Чэнду. По данным СМИ, одна из дверей автомобиля не открылась и как минимум один человек оказался заблокирован внутри.

https://1prime.ru/20251012/ssha-863438204.html

китай

сша

азиатско-тихоокеанский регион

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, китай, сша, азиатско-тихоокеанский регион, дональд трамп, си цзиньпин, shenzhen composite, hang seng index, kospi