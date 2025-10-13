Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Биржи прижали к минимумам: все напряженно ждут - 13.10.2025, ПРАЙМ
Биржи прижали к минимумам: все напряженно ждут
Биржи прижали к минимумам: все напряженно ждут - 13.10.2025, ПРАЙМ
Биржи прижали к минимумам: все напряженно ждут
Рынок акций остается во власти продавцов – с начала октября потери индекса Мосбиржи составили около 4%. Напряженная внешняя обстановка, угрозы новых санкций,... | 13.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-13T12:34+0300
2025-10-13T12:34+0300
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Рынок акций остается во власти продавцов – с начала октября потери индекса Мосбиржи составили около 4%. Напряженная внешняя обстановка, угрозы новых санкций, крепкий рубль, снижение цен на нефть, ожидания по налогам, возвращение годовой инфляции к росту – целый набор факторов прижал бенчмарк к минимумам с конца прошлого года. На внешнем треке в выходные случился всплеск волатильности после угроз президента США ввести дополнительные 100%-ные пошлины против Китая – волна продаж прокатилась по рисковым активам от криптовалют до сырьевых товаров. Сегодня эмоции улеглись – китайские рынки закрыли день в небольшом минусе, а commodities, включая нефть, идут в отскок. Отчасти общие настроения поддержала сильная статистика КНР по экспорту и импорту, опубликованная утром. В ближайшее время появится важная информация для рынка нефти – выйдут ежемесячные отчеты ОПЕК и МЭА.Завтра инвесторы обратят внимание на выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, в среду будет опубликована "Бежевая книга" ФРС. На российском рынке на предстоящей неделе продолжится борьба за уровень 2600 п. Перепроданность акций высокая, и попытки отскока могут наблюдаться на любых позитивных новостях.Участники торгов будут держать во внимании геополитику, макростатистику – в среду ждем недельный отчет Росстата по инфляции, возможные заявления представителей ЦБ, ситуацией на валютном и сырьевом рынке, новостями компаний. X5 в четверг опубликует операционные результаты за январь-сентябрь, в пятницу акционеры ОГК-2 рассмотрят вопрос утверждения дивидендных выплат за прошлый год. От дивидендов очистятся акции Татнефти, "Полюса", "Газпром нефти", Novabev и др.Автор - Александр Бахтин, инвестиционный стратег "Гарда Капитал"
ПРАЙМ
2025
Александр Бахтин,
Александр Бахтин,
Новости
12:34 13.10.2025
 
Биржи прижали к минимумам: все напряженно ждут

Инвестстратег Бахтин: рынок акций во власти продавцов, все насторожились

Александр Бахтин, инвестиционный стратег Гарда Капитал
Александр Бахтин,
Инвестиционный стратег "Гарда Капитал"
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Рынок акций остается во власти продавцов – с начала октября потери индекса Мосбиржи составили около 4%. Напряженная внешняя обстановка, угрозы новых санкций, крепкий рубль, снижение цен на нефть, ожидания по налогам, возвращение годовой инфляции к росту – целый набор факторов прижал бенчмарк к минимумам с конца прошлого года.
Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс - ПРАЙМ, 1920, 12.10.2025
Вэнс допустил, что Трамп может снять с американских бирж компании КНР
Вчера, 18:19
На внешнем треке в выходные случился всплеск волатильности после угроз президента США ввести дополнительные 100%-ные пошлины против Китая – волна продаж прокатилась по рисковым активам от криптовалют до сырьевых товаров.
Сегодня эмоции улеглись – китайские рынки закрыли день в небольшом минусе, а commodities, включая нефть, идут в отскок. Отчасти общие настроения поддержала сильная статистика КНР по экспорту и импорту, опубликованная утром.
В ближайшее время появится важная информация для рынка нефти – выйдут ежемесячные отчеты ОПЕК и МЭА.
Завтра инвесторы обратят внимание на выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, в среду будет опубликована "Бежевая книга" ФРС.
На российском рынке на предстоящей неделе продолжится борьба за уровень 2600 п. Перепроданность акций высокая, и попытки отскока могут наблюдаться на любых позитивных новостях.
Участники торгов будут держать во внимании геополитику, макростатистику – в среду ждем недельный отчет Росстата по инфляции, возможные заявления представителей ЦБ, ситуацией на валютном и сырьевом рынке, новостями компаний.
X5 в четверг опубликует операционные результаты за январь-сентябрь, в пятницу акционеры ОГК-2 рассмотрят вопрос утверждения дивидендных выплат за прошлый год. От дивидендов очистятся акции Татнефти, "Полюса", "Газпром нефти", Novabev и др.
Автор - Александр Бахтин, инвестиционный стратег "Гарда Капитал"

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

