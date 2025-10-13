https://1prime.ru/20251013/blinovskaya-863455115.html

Блиновская попросила отсрочить наказание

"Королева марафонов" Елена Блиновская просит отсрочить наказание до 2034 года, передает корреспондент РИА Новости из Мосгорсуда, рассматривающего жалобы на...

МОСКВА, 13 окт – ПРАЙМ. "Королева марафонов" Елена Блиновская просит отсрочить наказание до 2034 года, передает корреспондент РИА Новости из Мосгорсуда, рассматривающего жалобы на приговор. "Блиновская считает, что суд не учел всех смягчающих обстоятельств и психологического состояния ее детей. Просим применить отсрочку до 10.04.2034, то есть до исполнения младшему ребенку 14 лет", - огласила материалы дела одна из судей коллегии. Савеловский суд Москвы 3 марта приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима со штрафом 1 миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. Ее признали виновной по статьям о легализации доходов и незаконном обороте средств платежей, при этом освободив от ответственности за неуплату налогов из-за срока давности. Также суд взыскал в доход государства арестованное по делу имущество и удовлетворил иск прокуратуры на 587 миллионов рублей. Блиновская была задержана в апреле 2023 года, сначала ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО. Позднее суд признал ее банкротом.

