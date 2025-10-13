https://1prime.ru/20251013/blinovskaya-863457209.html

Прокурор выступила против предоставления Блиновской отсрочки

Прокурор выступила против предоставления Блиновской отсрочки

Прокурор выступила против предоставления Блиновской отсрочки

Прокурор выступила против предоставления "королеве марафонов" Елене Блиновской отсрочки до 14-летия ее младшей дочери, передает корреспондент РИА Новости из...

МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Прокурор выступила против предоставления "королеве марафонов" Елене Блиновской отсрочки до 14-летия ее младшей дочери, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Дети проживают с бабушкой и дедушкой, оснований для отсрочки наказания нет", - отметила прокурор.

