Прокурор выступила против предоставления Блиновской отсрочки
2025-10-13T12:15+0300
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Прокурор выступила против предоставления "королеве марафонов" Елене Блиновской отсрочки до 14-летия ее младшей дочери, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Дети проживают с бабушкой и дедушкой, оснований для отсрочки наказания нет", - отметила прокурор.
