Прокурор выступила против предоставления Блиновской отсрочки - 13.10.2025
Прокурор выступила против предоставления Блиновской отсрочки
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Прокурор выступила против предоставления "королеве марафонов" Елене Блиновской отсрочки до 14-летия ее младшей дочери, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Дети проживают с бабушкой и дедушкой, оснований для отсрочки наказания нет", - отметила прокурор.
12:15 13.10.2025
 
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Прокурор выступила против предоставления "королеве марафонов" Елене Блиновской отсрочки до 14-летия ее младшей дочери, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Дети проживают с бабушкой и дедушкой, оснований для отсрочки наказания нет", - отметила прокурор.
Суд признал незаконным перечисление Блиновской средств сестре мужа
14 июля, 17:34
14 июля, 17:34
 
Заголовок открываемого материала