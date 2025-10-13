https://1prime.ru/20251013/blinovskaya-863457753.html

Мосгорсуд снизил срок Блиновской

Мосгорсуд снизил срок Блиновской - 13.10.2025, ПРАЙМ

Мосгорсуд снизил срок Блиновской

Мосгорсуд снизил с 5 до 4,5 года срок, назначенный "королеве марафонов" Елене Блиновской, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. | 13.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-13T12:47+0300

2025-10-13T12:47+0300

2025-10-13T12:47+0300

происшествия

россия

общество

москва

елена блиновская

мосгорсуд

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0d/863456917_0:124:3201:1925_1920x0_80_0_0_2e77685691bd7dc0de43c37c2a71fc18.jpg

МОСКВА, 13 окт – ПРАЙМ. Мосгорсуд снизил с 5 до 4,5 года срок, назначенный "королеве марафонов" Елене Блиновской, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Окончательно назначить наказание в виде 4 лет 6 месяцев", - огласила решение судья. Савеловский суд Москвы 3 марта приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима со штрафом 1 миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. Ее признали виновной по статьям о легализации доходов и незаконном обороте средств платежей, при этом освободив от ответственности за неуплату налогов из-за срока давности. Также суд взыскал в доход государства арестованное по делу имущество и удовлетворил иск прокуратуры на 587 миллионов рублей. Блиновская была задержана в апреле 2023 года, сначала ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО. Позднее суд признал ее банкротом.

https://1prime.ru/20250714/sud-859471627.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , москва, елена блиновская, мосгорсуд