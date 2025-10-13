Мосгорсуд снизил срок Блиновской

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Происшествия
происшествия
россия
общество
москва
елена блиновская
мосгорсуд
МОСКВА, 13 окт – ПРАЙМ. Мосгорсуд снизил с 5 до 4,5 года срок, назначенный "королеве марафонов" Елене Блиновской, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Окончательно назначить наказание в виде 4 лет 6 месяцев", - огласила решение судья. Савеловский суд Москвы 3 марта приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима со штрафом 1 миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. Ее признали виновной по статьям о легализации доходов и незаконном обороте средств платежей, при этом освободив от ответственности за неуплату налогов из-за срока давности. Также суд взыскал в доход государства арестованное по делу имущество и удовлетворил иск прокуратуры на 587 миллионов рублей. Блиновская была задержана в апреле 2023 года, сначала ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО. Позднее суд признал ее банкротом.
россия, общество , москва, елена блиновская, мосгорсуд
Происшествия, РОССИЯ, Общество , МОСКВА, Елена Блиновская, Мосгорсуд
МОСКВА, 13 окт – ПРАЙМ. Мосгорсуд снизил с 5 до 4,5 года срок, назначенный "королеве марафонов" Елене Блиновской, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Окончательно назначить наказание в виде 4 лет 6 месяцев", - огласила решение судья.
Савеловский суд Москвы 3 марта приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима со штрафом 1 миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. Ее признали виновной по статьям о легализации доходов и незаконном обороте средств платежей, при этом освободив от ответственности за неуплату налогов из-за срока давности. Также суд взыскал в доход государства арестованное по делу имущество и удовлетворил иск прокуратуры на 587 миллионов рублей.
Блиновская была задержана в апреле 2023 года, сначала ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО. Позднее суд признал ее банкротом.
Судейский молоток
Суд признал незаконным перечисление Блиновской средств сестре мужа
14 июля, 17:34
 
