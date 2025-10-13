Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мосгорсуд отказался дать Блиновской отсрочку - 13.10.2025
Мосгорсуд отказался дать Блиновской отсрочку
Мосгорсуд отказался предоставить "королеве марафонов" Елене Блиновской отсрочку до 14-летия ее младшей дочери, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. | 13.10.2025, ПРАЙМ
происшествия
елена блиновская
мосгорсуд
МОСКВА, 13 окт – ПРАЙМ. Мосгорсуд отказался предоставить "королеве марафонов" Елене Блиновской отсрочку до 14-летия ее младшей дочери, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Мосгорсуд, рассматривая жалобы на приговор, снизил срок на полгода. Блиновская просила дать ей отсрочку от отбытия наказания до достижения ее ребенком 14 лет. "В остальном приговор оставить без изменения", - огласила решение одна из судей коллегии.
Новости
12:55 13.10.2025
 
МОСКВА, 13 окт – ПРАЙМ. Мосгорсуд отказался предоставить "королеве марафонов" Елене Блиновской отсрочку до 14-летия ее младшей дочери, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Мосгорсуд, рассматривая жалобы на приговор, снизил срок на полгода. Блиновская просила дать ей отсрочку от отбытия наказания до достижения ее ребенком 14 лет.
"В остальном приговор оставить без изменения", - огласила решение одна из судей коллегии.
Происшествия
 
 
