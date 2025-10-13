https://1prime.ru/20251013/blinovskaya-863458532.html

Мосгорсуд отказался дать Блиновской отсрочку

Мосгорсуд отказался дать Блиновской отсрочку - 13.10.2025, ПРАЙМ

Мосгорсуд отказался дать Блиновской отсрочку

Мосгорсуд отказался предоставить "королеве марафонов" Елене Блиновской отсрочку до 14-летия ее младшей дочери, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. | 13.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-13T12:55+0300

2025-10-13T12:55+0300

2025-10-13T12:55+0300

происшествия

елена блиновская

мосгорсуд

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0d/863458353_0:0:3059:1722_1920x0_80_0_0_e770014c938c4cb0f551c86cccda00e1.jpg

МОСКВА, 13 окт – ПРАЙМ. Мосгорсуд отказался предоставить "королеве марафонов" Елене Блиновской отсрочку до 14-летия ее младшей дочери, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Мосгорсуд, рассматривая жалобы на приговор, снизил срок на полгода. Блиновская просила дать ей отсрочку от отбытия наказания до достижения ее ребенком 14 лет. "В остальном приговор оставить без изменения", - огласила решение одна из судей коллегии.

https://1prime.ru/20250714/sud-859471627.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

елена блиновская, мосгорсуд