Мосгорсуд отказался дать Блиновской отсрочку

13.10.2025
МОСКВА, 13 окт – ПРАЙМ. Мосгорсуд отказался предоставить "королеве марафонов" Елене Блиновской отсрочку до 14-летия ее младшей дочери, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Мосгорсуд, рассматривая жалобы на приговор, снизил срок на полгода. Блиновская просила дать ей отсрочку от отбытия наказания до достижения ее ребенком 14 лет. "В остальном приговор оставить без изменения", - огласила решение одна из судей коллегии.
