Украинский БПЛА атаковал нефтебазу в Феодосии
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Украинский БПЛА атаковал нефтебазу в Феодосии, возникло возгорание, пострадавших нет, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
"Вражеский БПЛА атаковал нефтебазу в Феодосии. В результате возникло возгорание. Пострадавших, по данным на текущий момент, нет. Все профильные службы уже работают на месте", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Он добавил, что, предварительно, силами ПВО сбито более 20 беспилотников.
Советник главы Крыма Олег Крючков призвал доверять только официальным сообщениям в связи с массовыми вбросами в социальных сетях.
