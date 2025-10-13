https://1prime.ru/20251013/bpl-863446354.html

Украинский БПЛА атаковал нефтебазу в Феодосии

Добавлены подробности (4 абзац) | 13.10.2025, ПРАЙМ

Добавлены подробности (4 абзац) МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Украинский БПЛА атаковал нефтебазу в Феодосии, возникло возгорание, пострадавших нет, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. "Вражеский БПЛА атаковал нефтебазу в Феодосии. В результате возникло возгорание. Пострадавших, по данным на текущий момент, нет. Все профильные службы уже работают на месте", - написал Аксенов в своем Telegram-канале. Он добавил, что, предварительно, силами ПВО сбито более 20 беспилотников. Советник главы Крыма Олег Крючков призвал доверять только официальным сообщениям в связи с массовыми вбросами в социальных сетях.

