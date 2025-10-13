https://1prime.ru/20251013/dollar-863450912.html

Доллар дешевеет к евро и иене

Доллар дешевеет к евро и иене - 13.10.2025, ПРАЙМ

Доллар дешевеет к евро и иене

Стоимость доллара в понедельник утром растет к евро и иене на ожидании решений США и Китая касаемо торговых отношений между странами, свидетельствуют данные... | 13.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-13T08:38+0300

2025-10-13T08:38+0300

2025-10-13T08:38+0300

экономика

рынок

сша

китай

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/83639/08/836390815_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4a7ef934a48f0e09853528f6a2a6aad9.jpg

МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Стоимость доллара в понедельник утром растет к евро и иене на ожидании решений США и Китая касаемо торговых отношений между странами, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.29 мск курс евро к доллару снижался до 1,1617 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,162 доллара за евро, курс доллара к иене поднимался до 151,83 иены с уровня прошлого закрытия в 151,18 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на символические 0,05% - до 98,93 пункта. В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что все еще собирается ввести с 1 ноября новую пошлину в размере 100% на товары из Китая. Ранее в пятницу американский президент заявлял, что США с 1 ноября или раньше введут пошлину в размере 100% на товары из Китая сверх того уровня, который КНР платит сейчас, объяснив это "агрессивной позицией" Китайской Народной Республики в сфере торговли. Как заявил в субботу торговый представитель США Джеймисон Грир, Соединенные Штаты готовы к торговой войне с Китаем, если этого потребует ситуация.

https://1prime.ru/20251013/atr-863450454.html

сша

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, сша, китай, дональд трамп