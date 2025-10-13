Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Доллар дешевеет к евро и иене - 13.10.2025, ПРАЙМ
Доллар дешевеет к евро и иене
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Стоимость доллара в понедельник утром растет к евро и иене на ожидании решений США и Китая касаемо торговых отношений между странами, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.29 мск курс евро к доллару снижался до 1,1617 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,162 доллара за евро, курс доллара к иене поднимался до 151,83 иены с уровня прошлого закрытия в 151,18 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на символические 0,05% - до 98,93 пункта. В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что все еще собирается ввести с 1 ноября новую пошлину в размере 100% на товары из Китая. Ранее в пятницу американский президент заявлял, что США с 1 ноября или раньше введут пошлину в размере 100% на товары из Китая сверх того уровня, который КНР платит сейчас, объяснив это "агрессивной позицией" Китайской Народной Республики в сфере торговли. Как заявил в субботу торговый представитель США Джеймисон Грир, Соединенные Штаты готовы к торговой войне с Китаем, если этого потребует ситуация.
08:38 13.10.2025
 
© РИА Новости . Нина Зотина
Денежные купюры США - ПРАЙМ, 1920, 13.10.2025
Денежные купюры США. Архивное фото
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Биржи АТР снижаются на новостях из Китая и США
