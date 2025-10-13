Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
17:29 13.10.2025
 
Доллар слегка подорожал к евро и иене

Доллар слегка усилил рост к евро и иене

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры США
Денежные купюры США - ПРАЙМ, 1920, 13.10.2025
Денежные купюры США. Архивное фото
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Стоимость доллара слегка усилила рост по отношению к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.18 мск курс евро к доллару снижается до 1,1567 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,162 доллара за евро, курс доллара к иене поднимается до 152,39 иены с уровня прошлого закрытия в 151,18 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) увеличивается на 0,31% - до 99,29 пункта.
Ранее днём американская валюта дорожала, но чуть меньшими темпами.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что все еще собирается ввести с 1 ноября новую пошлину в размере 100% на товары из Китая, а также добавил, что его запланированная на саммите АТЭС встреча с председателем КНР Си Цзиньпином, "похоже, больше не имеет смысла".
Позднее торговый представитель США Джеймисон Грир уже заявил, что встреча все еще может состояться, несмотря на новый виток напряженности в торговых отношениях между двумя странами.
"Торговые угрозы могут лишь способствовать большей волатильности валютного рынка в ближайшей перспективе", - цитирует агентство Рейтер экономиста MUFG Ли Хардмана (Lee Hardman).
