Сбербанк вернул россиянам более 2,4 миллиарда рублей со счетов дропперов - 13.10.2025
Сбербанк вернул россиянам более 2,4 миллиарда рублей со счетов дропперов
2025-10-13T15:17+0300
2025-10-13T15:17+0300
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Сбербанк с начала года вернул россиянам более 2,4 миллиарда рублей со счетов дропперов через профилактические беседы с ними, сообщает пресс-служба банка. Чтобы ускорить возврат украденных денег, банки вместе с сотрудниками полиции сами общаются с дропперами, при этом 80% из них, по данным "Сбера", не знали, что были втянуты в преступную деятельность. Такие "невольные" дропперы пишут заявление, что деньги получены ошибочно, и банк может возвращать их обратно обманутому человеку. "Сбер" сначала блокирует денежные средства, если они попали к дропу, затем проактивно через подобного рода профилактические беседы возвращает деньги. "Мы пилотируем сейчас такой процесс возврата средств вынужденно, поскольку механизм судебных решений достаточно тяжеловесный и потому что так намного быстрее и проще для россиян. В 2025 году мы уже вернули россиянам со счетов дроперов более 2,4 миллиарда рублей. Все эти деньги – деньги, похищенные со счетов в других банках", - приводятся в сообщении слова зампреда правления банка Станислава Кузнецова. "В "Сбере" такие схемы реализовать невозможно. Дропперы пытались вывести украденные средства через счета в "Сбере", а наши высокотехнологичные системы антифрод-мониторинга распознали мошеннические схемы. Мы такие транзакции быстро останавливаем. И в интересах россиян, пусть даже клиентов совершенно других банков, возвращаем людям деньги, которые у них украли мошенники", - добавил Кузнецов.
банки, финансы, бизнес, сбербанк
Мошенничество, Банки, Финансы, Бизнес, Сбербанк
15:17 13.10.2025
 
Сбербанк вернул россиянам более 2,4 миллиарда рублей со счетов дропперов

Сбер вернул россиянам 2,4 млрд рублей благодаря беседам с дропперами

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛоготип "Сбербанка" в Москве
Логотип Сбербанка в Москве - ПРАЙМ, 1920, 13.10.2025
Логотип "Сбербанка" в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
