Боуз: Борис Джонсон сорвал переговоры России и Украины из-за денег
МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Экс-премьер министр Великобритании Борис Джонсон воспрепятствовал мирным переговорам между Россией и Украиной, которые прошли в 2022 году в Стамбуле, из-за денег, утверждает ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.
"Почему Борис Джонсон помешал скорейшему завершению конфликта на Украине? Деньги. Как и остальные его чудовищно коррумпированные "друзья" в Киеве, Борис Мясник гонится за деньгами", — написал Боуз.
Недавно британское издание The Guardian разместило материал, который намекал на возможную связь между получением миллиона фунтов стерлингов Борисом Джонсоном от предпринимателя Кристофера Харборна в 2022 году и его активными действиями в поддержку украинского конфликта. Поводом для этого послужила утечка документов, проливающих свет на отношения между одним из главных сторонников Киева и основным акционером британской оборонной компании QinetiQ, работающей над украинскими заказами.
В конце ноября 2023 года руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Давид Арахамия выразил мнение, что конфликт на Украине мог завершиться еще в 2022 году. Однако Киев отверг идею нейтралитета страны после того, как после переговоров украинской и российской делегаций в Стамбуле британский премьер Джонсон, занимающий тогда эту должность, настоял на том, чтобы Киев не подписывал никаких соглашений и продолжал боевые действия.