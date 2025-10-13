https://1prime.ru/20251013/ekonomika-863467386.html

Золото дорожает на фоне экономических и геополитических опасений

МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Биржевая цена золота в понедельник вечером растет почти на 3% на фоне экономических и геополитических опасений, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 18.10 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 113,72 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 2,85%, - до 4 114,12 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 6,48% - до 50,31 доллара за унцию. "Рост цен на золото и серебро происходит, когда инвесторы обеспокоены состоянием мира, будь то в экономическом или политическом плане", - цитирует агентство Рейтер управляющего партнера CPM Group Джеффри Кристиана (Jeffrey Christian). Ранее в понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что все еще собирается ввести с 1 ноября новую пошлину в размере 100% на товары из Китая. В пятницу американский президент сообщал, что США с 1 ноября или раньше введут пошлину в размере 100% на товары из Китая сверх того уровня, который КНР платит сейчас, объяснив это "агрессивной позицией" КНР в сфере торговли.

