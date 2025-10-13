Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Золото дорожает на фоне экономических и геополитических опасений - 13.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251013/ekonomika-863467386.html
Золото дорожает на фоне экономических и геополитических опасений
Золото дорожает на фоне экономических и геополитических опасений - 13.10.2025, ПРАЙМ
Золото дорожает на фоне экономических и геополитических опасений
Биржевая цена золота в понедельник вечером растет почти на 3% на фоне экономических и геополитических опасений, свидетельствуют данные торгов и комментарий... | 13.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-13T18:19+0300
2025-10-13T18:19+0300
рынок
торги
китай
сша
дональд трамп
comex
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859573839_0:175:3016:1872_1920x0_80_0_0_422f9320399d8a8bacadca5d658230d1.jpg
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Биржевая цена золота в понедельник вечером растет почти на 3% на фоне экономических и геополитических опасений, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 18.10 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 113,72 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 2,85%, - до 4 114,12 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 6,48% - до 50,31 доллара за унцию. "Рост цен на золото и серебро происходит, когда инвесторы обеспокоены состоянием мира, будь то в экономическом или политическом плане", - цитирует агентство Рейтер управляющего партнера CPM Group Джеффри Кристиана (Jeffrey Christian). Ранее в понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что все еще собирается ввести с 1 ноября новую пошлину в размере 100% на товары из Китая. В пятницу американский президент сообщал, что США с 1 ноября или раньше введут пошлину в размере 100% на товары из Китая сверх того уровня, который КНР платит сейчас, объяснив это "агрессивной позицией" КНР в сфере торговли.
https://1prime.ru/20251013/yuan-863466759.html
китай
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859573839_144:0:2873:2047_1920x0_80_0_0_2dac4e3352c84cdbbad8b916d7ed7b6f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, китай, сша, дональд трамп, comex, мировая экономика
Рынок, Торги, КИТАЙ, США, Дональд Трамп, Comex, Мировая экономика
18:19 13.10.2025
 
Золото дорожает на фоне экономических и геополитических опасений

Биржевая цена золота выросла почти на 3%

© РИА Новости . Олег Ласточкин | Перейти в медиабанкСлитки золота
Слитки золота - ПРАЙМ, 1920, 13.10.2025
Слитки золота. Архивное фото
© РИА Новости . Олег Ласточкин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Биржевая цена золота в понедельник вечером растет почти на 3% на фоне экономических и геополитических опасений, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 18.10 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 113,72 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 2,85%, - до 4 114,12 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 6,48% - до 50,31 доллара за унцию.
"Рост цен на золото и серебро происходит, когда инвесторы обеспокоены состоянием мира, будь то в экономическом или политическом плане", - цитирует агентство Рейтер управляющего партнера CPM Group Джеффри Кристиана (Jeffrey Christian).
Ранее в понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что все еще собирается ввести с 1 ноября новую пошлину в размере 100% на товары из Китая.
В пятницу американский президент сообщал, что США с 1 ноября или раньше введут пошлину в размере 100% на товары из Китая сверх того уровня, который КНР платит сейчас, объяснив это "агрессивной позицией" КНР в сфере торговли.
Китайские юани - ПРАЙМ, 1920, 13.10.2025
Официальный курс юаня на вторник снизился на 8,10 копейки
17:46
 
РынокТоргиКИТАЙСШАДональд ТрампComexМировая экономика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала