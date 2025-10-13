OpenAI и Broadcom договорились о поставках ускорителей для ИИ

https://1prime.ru/20251013/ekonomika-863467554.html

МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. OpenAI и Broadcom заключили соглашение о создании и поставках ускорителей для работы искусственного интеллекта (ИИ) мощностью до 10 гигаватт, следует из пресс-релиза OpenAI. "Компании OpenAI и Broadcom сегодня объявили о сотрудничестве в создании специализированных ускорителей для искусственного интеллекта мощностью в 10 гигаватт. OpenAI будет проектировать ускорители и их системы, которые будут совместно разрабатываться и внедряться в партнерстве с Broadcom", - говорится в релизе. Также отмечается, что разработка систем позволит удовлетворять растущий спрос на технологии искусственного интеллекта и работу центров обработки данных. Акции Broadcom Inc после этих новостей растут в цене более чем на 9%. "Создавая собственный чип, мы можем внедрить всё, что узнали при разработке передовых моделей и продуктов, прямо в аппаратное обеспечение, открывая новые уровни возможностей", - приводится в релизе заявление сооснователя и президента OpenAI Грега Брокмана (Greg Brockman). "OpenAI находится в авангарде революции искусственного интеллекта с момента появления ChatGPT, и мы рады совместно разрабатывать и внедрять ускорители и сетевые системы следующего поколения мощностью в 10 гигаватт, чтобы проложить путь к будущему", - заявил в свою очередь генеральный директор Broadcom Хок Тань (Hock Tan). OpenAI - разработчик чат-бота ChatGPT, который набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.

