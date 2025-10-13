Биржи США растут на удорожании акций технологических компаний

https://1prime.ru/20251013/ekonomika-863468984.html

МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США растут в понедельник вечером на удорожании акций компаний технологического сектора, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. По состоянию на 18.27 мск промышленный индекс Dow Jones увеличивался на 1,23% - до 46 037,17 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 1,96%, до 22 639,73 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,48%, до 6 649,53 пункта. Как отмечают аналитики Goldman Sachs, мнение которых приводит агентство Рейтер, акции технологических компаний "вновь стали наиболее активно покупаемыми как на глобальном уровне, так и в США в течение еще одной недели". Ранее в понедельник OpenAI объявила о заключении соглашения с Broadcom. Компании договорились о создании и поставках ускорителей для работы искусственного интеллекта (ИИ) мощностью до 10 гигаватт. Разработчики отметили, что системы позволят удовлетворять растущий спрос на технологии искусственного интеллекта и работу центров обработки данных. На фоне корпоративных новостей акции Broadcom Inc растут в цене более чем на 9%. Также дорожают бумаги и других компаний сектора: Oracle - более чем на 5%, Apple и Meta Platforms * - свыше 1%, Alphabet - более чем на 2%, Nvidia - почти на 3%.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

