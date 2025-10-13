Российский рынок акций закрылся падением на 0,47 процента
Индекс Московской Биржи упал до 2 576,38 пункта
© fotolia.com / AshDesign%Биржа-закрытие
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций завершил основную торговую сессию понедельника снижением, несмотря на разнонаправленную динамику в течение дня, следует из данных Московской биржи.
Декабрьский фьючерс нефти марки Brent на 18.54 мск дорожал на 0,86%, до 63,27 доллара за баррель.
"Индекс Мосбиржи в начале недели пытался восстановиться и заглядывал выше 2600 пунктов, однако позитива оказалось недостаточно, плюс укрепление рубля сдерживало покупателей. Последние заявления президента США Дональда Трампа обозначили возможность продолжения переговоров по урегулированию украинского конфликта", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
Прозвучавшие в выходные угрозы Белого дома дополнительно увеличить пошлины против Китая на 100% подняли волну волатильности в рисковых активах, но позднее американский лидер успокоил рынки, дав сигнал о готовности к переговорам перед возможной встречей с Си Цзиньпином, добавил он.
"Укрепление рубля играет против ряда бумаг, но в целом рынок РФ пока не определился с дальнейшим направлением движения. Среди геополитических событий были и относительно позитивные, и негативные новости. Инвесторы также отыгрывали статистику от вечера пятницы – инфляция за сентябрь хоть и составила относительно высокие 0,34% месяца к месяцу, но вышла слабее, чем предполагал ЦБ в комментариях к своему среднесрочному прогнозу", - отметил Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
"Негативный фактор - возможный обмен заблокированными активами и обсуждение поставок дальнобойного оружия, что воспринимается как новый виток эскалации и отражается на настроениях инвесторов", - рассказал Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал".
Лидеры роста и снижения котировок
В лидерах роста акции "Позитива" (+3,96%), "Ростелекома" (+3,53%), "Норникеля" (+2,75%), "Новабев Групп" (+1,87%), "Самолета" (+1,77%).
В лидерах снижения акции "Газпром нефти" (−4,61%), "Ленэнерго" (привилегированные, −3,99%), "Полюса" (−3,65%), "Мосэнерго" (−2,67%), "Абрау Дюрсо" (−2,41%).
"Во вторник будет опубликовано сальдо торгового баланса за август. Из корпоративных событий ожидаются операционные результаты за 9 месяцев группы "Мосгорломбард", X5 и "Займера", - рассказал Максим Федосов из УК "Первая".
ПРОГНОЗЫ
"Краткосрочный взгляд на рынок нейтральный, в отсутствие новых позитивных новостей закрепиться выше 2600 пунктов по индексу Мосбиржи будет проблематично. Прогноз на 14 октября – 2550-2650 пунктов", - делится прогнозом Шепелев.
В целом во вторник индекс Мосбиржи может продолжить двигаться вблизи 2550-2600 пунктов до появления значимых драйверов, считает Григорьев.