Курс юаня на Мосбирже упал до 11,18 рубля

МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ, Никола Косич. Рубль по итогам торгов понедельника заметно подрос к юаню на Московской бирже, следует из данных площадки.Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) упал на 16 копеек - до 11,18 рубля.Декабрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.06 мск дорожал на 1,1% - до 63,42 доллара за баррель.Рубль демонстрирует силуЮань снизился на 1,42%. Курс китайской валюты в понедельник двигался в диапазоне 11,17 – 11,38 рубля."Рубль потеснил доллар и юань к новым локальным минимумам у 80 и 11,2, соответственно. Спрос на валюту остается относительно слабым, в том числе со стороны импортеров. В то же время на рынке имеется навес ее предложения, одна из причин этого – продажи валюты компаниями как альтернатива по-прежнему дорогому кредитованию", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".Переоценка траектории ключевой ставки в пользу ее более медленного ослабления играет рублю на руку – спрос и экономическая активность в этом году будут восстанавливаться медленнее, чем ранее предполагалось, отметил он."По данным ЦБ РФ, российская валюта также укрепилась к доллару и евро. Спрос на валюту остается слабым даже после завершения длительных китайских выходных. При этом новостной фон (в том числе данные, показавшие снижение торгового баланса РФ с 12,7 миллиарда долларов до 7,5 миллиарда долларов в августе) не оказывает заметное влияние на краткосрочную динамику рубля", - рассказал Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург"."Геополитика, по всей видимости, сработала на рост курса рубля. Заявления президента США Дональда Трампа о том, что он намерен обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным теоретическую поставку ракет Tomahawk Украине, а также – поручение Трампа своему спецпосланнику Стивену Уиткоффу вновь работать над возобновлением урегулирования конфликта на Украине, были встречены валютным рынком с воодушевлением", - отметила Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.Прогнозы"Потенциал дальнейшего укрепления рубля видится ограниченным. Доллар краткосрочно может заглядывать чуть ниже 80, юань – пытаться подобраться ближе к 11, но это в любом случае временное явление. Сезонное ухудшение показателей счета текущих операций, эффект от снижений ключевой ставки в июне-сентябре, характерный для конца осени-начала зимы всплеск расходов компаний и домохозяйств в концовке года приведут курсы в область 86-88 рублей за доллар и к 12 за юань", - заключил Шепелев.В текущих условиях во вторник курс, вероятно, останется ниже 11,35 рубля за юань, считает Григорьев.

