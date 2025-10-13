https://1prime.ru/20251013/ekonomika-863469466.html

МТС увеличила объем размещения биржевых облигаций до 20 миллиардов рублей

МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Компания МТС увеличила объем размещения биржевых облигаций до 20 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Компания в понедельник собирала заявки инвесторов на пятилетние облигации серии 002Р-13 с офертой через два года и ежемесячными купонами. Первоначально объем сделки ожидался в размере не менее 10 миллиардов рублей. Переменный купон по выпуску будет привязан к ключевой ставке Банка России. Финальный ориентир премии к ключевой ставке составляет 165 базисных пунктов. Предварительная дата технической части размещения - 16 октября.

