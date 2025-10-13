Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МТС увеличила объем размещения биржевых облигаций до 20 миллиардов рублей - 13.10.2025
МТС увеличила объем размещения биржевых облигаций до 20 миллиардов рублей
МТС увеличила объем размещения биржевых облигаций до 20 миллиардов рублей - 13.10.2025, ПРАЙМ
МТС увеличила объем размещения биржевых облигаций до 20 миллиардов рублей
Компания МТС увеличила объем размещения биржевых облигаций до 20 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. | 13.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-13T19:10+0300
2025-10-13T19:10+0300
рынок
россия
мтс
банк россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84024/20/840242061_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_46c28806f22a8d9014a68392b66ab51c.jpg
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Компания МТС увеличила объем размещения биржевых облигаций до 20 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Компания в понедельник собирала заявки инвесторов на пятилетние облигации серии 002Р-13 с офертой через два года и ежемесячными купонами. Первоначально объем сделки ожидался в размере не менее 10 миллиардов рублей. Переменный купон по выпуску будет привязан к ключевой ставке Банка России. Финальный ориентир премии к ключевой ставке составляет 165 базисных пунктов. Предварительная дата технической части размещения - 16 октября.
рынок, россия, мтс, банк россия
Рынок, РОССИЯ, МТС, банк Россия
19:10 13.10.2025
 
МТС увеличила объем размещения биржевых облигаций до 20 миллиардов рублей

МТС увеличила объем размещения облигаций до 20 млрд рублей

МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Компания МТС увеличила объем размещения биржевых облигаций до 20 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Компания в понедельник собирала заявки инвесторов на пятилетние облигации серии 002Р-13 с офертой через два года и ежемесячными купонами. Первоначально объем сделки ожидался в размере не менее 10 миллиардов рублей.
Переменный купон по выпуску будет привязан к ключевой ставке Банка России. Финальный ориентир премии к ключевой ставке составляет 165 базисных пунктов.
Предварительная дата технической части размещения - 16 октября.
