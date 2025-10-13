https://1prime.ru/20251013/ekonomika-863469812.html

Окладникова рассказал о выполнении Минфином бюджетного правила

13.10.2025, ПРАЙМ

Минфин РФ выполняет бюджетное правило, при необходимости в него вносятся корректировки, в следующем году оно существенно не изменится, заявила первый...

МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Минфин РФ выполняет бюджетное правило, при необходимости в него вносятся корректировки, в следующем году оно существенно не изменится, заявила первый замминистра финансов Ирина Окладникова на комитете Госдумы по бюджету и налогам. "На самом деле, да, серьезно так думаем. Не могу, к сожалению, согласиться с тем, что мы не выполняем бюджетное правило. Там, где у нас наступают обстоятельства и необходимость его корректировки, мы приходим и честно об этом рассказываем и просим обязательно согласования и корректируем в этой части законодательства", - сказала она, отвечая на вопрос депутата Оксаны Дмитриевой о том, просуществует ли бюджетное правило с такими параметрами в течение 2026 года, если оно "каждый раз корректируется, приостанавливается, не выполняется". "Поэтому мы не меняем существенно бюджетное правило, и мы, да, считаем, что это серьезные те обстоятельства, которые позволят нам и выполнить бюджет, и одновременно формировать те источники, которые нам необходимы на будущее", - отметила Окладникова. Минфин РФ будет поэтапно ужесточать бюджетное правило: до 2030 года будет ежегодно на 1 доллар снижать заложенную в нем цену отсечения, доведя ее до 55 долларов за баррель, а затем начнет индексировать ее ежегодно на 2%, говорится в пояснительной записке к поправкам в Бюджетный кодекс РФ, которые внесены в Госдуму в рамках бюджетного пакета. В пояснительной записке Минфин отмечает, что в последнее время наблюдается высокая волатильность нефтяных цен со смещением рисков в негативную сторону на средне- и долгосрочном горизонте. По действующему бюджетному правилу Минфин направляет в ФНБ дополнительные доходы бюджета от экспорта нефти и газа. Пополнение ФНБ происходит при превышении цены отсечения по российской нефти в 60 долларов за баррель. Если же фактическая цена нефти складывается ниже этой планки отсечения, то, соответственно, привлекаются средства из ФНБ на финансирование расходов казны.

